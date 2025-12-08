Vuelve la Macarena: cientos de devotos celebran la restauración de la imagen tras el polémico cambio que se hizo en junio

La virgen de la Macarena ha vuelto a la Basílica de la Esperanza después de la polémica originada en torno a su restauración el pasado mes de junio. Cientos de devotos han acompañado a la imagen desde primera hora de la mañana. Desde las 06:00 horas la Basílica de la Hermandad ha abierto sus puertas para que todos los fieles puedan observar los cambios realizados.

Pedro Manzano ha sido el encargado de la restauración después de las numerosas críticas que recibió la que realizó el profesor Francisco Arquillo. "Habéis apagado su mirada", fue uno de los comentarios más repetidos por los fieles. Si bien, la obra de Manzano ha sido alabada: "Gracias Pedro Manzano. Sevilla te agradecerá eternamente lo que has hecho con su Reina".

La Hermandad de la Macarena ha publicado en X un hilo de fotos en los que se observa cómo ha quedado la imagen. Una publicación que se ha llenado de comentarios emocionados y agradecidos de los fieles que ahora sí reconocen a su virgen: "Ha vuelto la Macarena", "Espectacular", "Vuelta a la normalidad", "Gracias por devolverle la mirada", son algunos de ellos.

Ha sido un honor profesional y humano que difícilmente podré olvidar

Así las cosas, para que todo el mundo pueda verla y aprovechando que es un día festivo por ser el Día de la Inmaculada Concepción, la Esperanza Macarena podrá visitarse hasta las 23:00 horas. El martes y miércoles -9 y 10 de diciembre respectivamente- también se podrá visitar, aunque en horario más reducido, entre las 7:00 y las 21:00 horas.

Cientos de devotos han acompañado desde primera hora de este lunes a la Esperanza Macarena en su reposición al culto | Joaquin Corchero / Europa Press

Por su parte, la Hermandad de la Macarena ha publicado en su página web una carta escrita por el restaurador Pedro Manzano, quien asegura que haber realizado este trabajo ha sido "un honor profesional y humano que difícilmente podré olvidar", al tiempo que ha confesado haber sentido respeto por "la magnitud del desafío y la responsabilidad que se me confiaba".

Para Manzano, cada día de trabajo ha sido "un acto de profundo compromiso" y ha expresado que ha intentado "con la mayor sensibilidad posible restituir su integridad devocional y devolver esa mirada que tantos reconocen como refugio, consuelo y promesa".

Qué pasó en la anterior restauración

La polémica surgió el pasado mes de junio cuando el equipo del catedrático Francisco Arquillo hizo una restauración que incluía "análisis radiológicos y análisis de policromías mediante técnicas no invasivas". En una semana, la talla fue restaurada hasta en cuatro ocasiones, si bien, los fieles se mostraron indignados y calificaron de "daño irreparable" lo que le habían hecho a su imagen.

La clave de esta restauración que tan poco gustó a los fieles fueron los cambios en la mirada y las pestañas. Según explicó el profesor Arquillo, se redujo "la curvatura del párpado superior" y se ennegreció "parte de la genética externa cercana al rabillo global". Si bien, el resultado acabó mostrando unos ojos más pequeños y que, en lugar de mirar al frente, mirara hacia abajo, otorgándole una sensación de tristeza.

Imagen de la Virgen de la Macarena tras la restauración | EFE /Julio Muñoz

Las pestañas también fueron sustituidas y se eliminó una mancha muy característica que tenía bajo un párpado. Toda esta polémica terminó con la dimisión de dos miembros de la Hermandad y con la Hermandad convocando una reunión de urgencia para explicar a los fieles lo que había sucedido y los pasos que iban a seguirse.