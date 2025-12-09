La nueva medida de Hacienda que llega a los bancos: deberán notificar los casos que superen esta cantidad

Con el objetivo de endurecer la lucha contra el fraude fiscal, incrementar la eficacia de los procedimientos recaudatorios y mejorar los servicios de asistencia por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Hacienda ha implementado algunos cambios de cara a las obligaciones informativas financieras en 2026.

Una de las medidas más importantes recae sobre aquellas personas que gasten más de 25.000 euros al año usando una tarjeta bancaria. Es decir, con la reforma, los bancos tendrán que informar a Hacienda del movimiento completo de cualquier tarjeta que supere esta cantidad, sumando gastos, abonos, recargas y retiradas en cajero.

Por tanto, si una persona gasta o mueve 25.000 euros o más al año con una tarjeta, la entidad financiera deberá informar detalladamente sobre este caso. En cambio, las personas que gasten menos de esta cantidad no tendrán este problema. El banco no enviará el informe anual de la tarjeta.

Qué incluye el informe

Según lo dispuesto en un artículo publicado en la web de la Agencia Tributaria, el banco enviará el informe detallando el total de gastos del año; el total de ingresos en la tarjeta; el total de retiradas y recargas y todos los movimientos al uso en comercios.

Es importante tener que en cuenta que los bancos no envían el detalle compra por compra, pero sí informan de los totales anuales por tarjeta. Este cambio, que afectará a todos aquellos que gasten una cantidad anual superior a 25.000 euros, entrará en vigor en 2026.

Otras reformas importantes

Además de lo dispuesto anteriormente, la Agencia Tributaria incluye otros cambios a tener en cuenta. Es el caso de la periodicidad del suministro de información. Según la AEAT, tanto la información sobre cuentas como la relativa a los sistemas de cobro mediante tarjetas o teléfonos móviles pasa de ser anual a mensual.

Además, se suprime el margen de 3.000 euros que limitaba la obligación informativa relativa a los cobros con tarjeta. En el caso de las cuentas, señala la Agencia, sí se mantiene la obligación de informar los datos económicos únicamente en el último periodo mensual del ejercicio.