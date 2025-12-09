Cómo solicitar un alquiler asequible en Casa 47, la nueva empresa de vivienda estatal

El Gobierno ha creado la nueva entidad estatal de vivienda y suelo: CASA 47, un nombre que es toda una declaración de intenciones, ya que hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, relativo a que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Según el ministerio de Vivienda, Casa 47 actuará "como garante de ese mandato constitucional y consolidará los mecanismos para garantizar la función social de la vivienda".

El problema de la vivienda es la mayor preocupación de los españoles, según el último CIS. Además, el precio se ha disparado en el último trimestre y ha cerrado con la mayor subida desde 2007, alcanzando un 12,8% según el índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado por el INE. Por eso, el Ejecutivo con esta medida va a intentar paliar este problema.

Requisitos y cómo solicitar un alquiler

Para acceder a un alquiler asequible de Casa 47, el Ministerio ha anunciado que en el primer trimestre de 2026 se habilitará un portal online desde el cual se podrán consultar las distintas promociones, los requisitos específicos de cada una y podrán realizarse las solicitudes. Su funcionamiento se prevé que sea similar a otros portales de acceso a la vivienda, como Idealista o Fotocasa.

Hasta que esté habilitado, lo importante es mantenerse informado a través de canales oficiales habilitados por el Ministerio. Una vez que se pueda acceder al mismo, la persona tendrá que presentar la documentación necesaria, como por ejemplo, certificado de empadronamiento, declaración de la renta, vida laboral...

Si bien, no todo el mundo puede acceder a un alquiler ofrecido por Casa 47, sino que hay que cumplir una serie de requisitos:

Cobrar entre dos y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, entre 16.800 y 63.000 euros.

(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, entre 16.800 y 63.000 euros. Quienes cobren menos de 16.800 euros, se les apoya a través de la vivienda social , tal y como recuerda el Ministerio.

, tal y como recuerda el Ministerio. Quienes cobren más de 63.000 euros se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre.

Así las cosas, el Gobierno espera que esta medida llegue al 60% de la población, que constituye el grueso de la clase media y trabajadora. Además, "por primera vez", ningún alquiler superará el 30% de la renta media del territorio.

Cuántas viviendas se van a ofertar y dónde estarán ubicadas

El funcionamiento de Casa 47 se basa en el alquiler público estable y de larga duración. En concreto, se permitirán contratos de hasta 75 años: primero, una fase de 14 años de duración y, después, prórrogas automáticas de siete años, siempre que las viviendas cumplan con la mayoría de las condiciones de acceso.

Aunque todavía no se conocen las cifras exactas, el ministerio ha detallado en su página web que, por el momento, ha recuperado más de 40.000 viviendas de la SAREB y 2.400 suelos para albergar otras 55.000 casas. También hay que tener en cuenta la construcción propia y viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios. Por el momento, la entidad ya ha solicitado la redacción de más de 1.600 viviendas y en un futuro lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros.

Estas viviendas se construirán en nuevos barrios en Sevilla, Ibiza y Valencia y está previsto que esta medida se extienda a Málaga y Madrid, que están pendientes de aprobación municipal. De las 40.000 viviendas de la Sareb se sabe que en Cataluña hay unas 14.000; en Madrid, unas 1.300, en la Comunidad Valenciana, unas 3.500 y en Andalucía, alrededor de 4.500.