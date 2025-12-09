Sánchez: "El fiscal general defendió la verdad. Quien tiene que pedir perdón es Ayuso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que se haya publicado la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena por un delito de revelación de secretos. Sánchez ha afirmado que el exfiscal general "ha defendido la verdad y la institución de la Fiscalía General" y ha insistido en que "quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso". "Lo de menos es el hermano de la señora Ayuso, o el novio de la señora Ayuso. Lo grave es el señor Feijóo, que se pliega ante ella", ha rematado.

El jefe del Ejecutivo ha pronunciado estas palabras en un homenaje celebrado por el centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y de UGT, donde también ha asegurado que no acepta "lecciones" del PP. Además, se ha referido por primera vez públicamente al escándalo de las denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar, uno de sus colaboradores más próximos. "El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero. La diferencia es que nosotros, cuando recibimos lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia", ha señalado.

Sánchez ha vuelto a respaldar a García Ortiz horas después de que se haya difundido el contenido completo de la sentencia del Supremo, que lo ha condenado por haber remitido la cadena de correos entre el abogado de Alberto González Amador —pareja de Ayuso— y la Fiscalía, y por la nota de prensa que el propio García Ortiz asumió en primera persona. El presidente ha acusado además a Díaz Ayuso de haber "hecho negocio con la privatización de la sanidad pública" y ha considerado que Feijóo "se pliega a la jefa" en lugar de exigir responsabilidades.

Ayuso asegura que funciona el Estado de derecho pese al Gobierno

Desde Murcia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha celebrado que el "Estado de derecho" en España "funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno". Ayuso ha hecho esta valoración durante la inauguración del Centro de Educación Superior Alma Mater, un nuevo campus de la UCAM y el Comité Olímpico Español, donde ha asegurado que la sentencia confirma que "no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político" y ha lamentado que se haya llegado a esta situación por lo que considera un uso partidista de las instituciones.

La dirigente madrileña ha afirmado que el caso "ha dado la vuelta al mundo", algo que, según ha señalado, "hace caer a plomo un gobierno en cualquier democracia liberal". Ayuso ha advertido de que los ciudadanos "no pueden acostumbrarse a que todo valga" y ha insistido en que estas prácticas "no pueden consentirse".