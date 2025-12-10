Varias mujeres denuncian a otro alto cargo del PSOE por presunto acoso sexual

Otro alto cargo del PSOE ha sido denunciado en las últimas semanas por presunto acoso sexual por parte de varias mujeres en los canales internos del partido. Según informan algunos medios de comunicación se trata del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, al que acusan de haber tenido este tipo de comportamientos de manera continuada en el tiempo.

Las denuncias han sido reveladas por el programa Código 10, de Cuatro, que asegura que estas seis mujeres utilizaron el canal interno contra el acoso del PSOE, pero no obtuvieron respuesta.

Según relatan, las denunciantes acusan a Tomé de tocamientos no consentidos, mensajes obscenos y llamadas subidas de tono. Alguna, incluso, asegura que éste le habría ofrecido puestos de trabajo a cambio de favores sexuales.

"Nos tocaba las piernas", "desvía al sexo cualquier tema de conversación" o "se cree impune y es normal, nadie hace nada", son algunos de los testimonios que estas denunciantes han relatado.

"Lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido (…) Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, periodista o diputada. No se salva ninguna", explicaba otro de los testimonios.

En el programa también han podido hablar con el secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que ha asegurado que no le consta y que no ha recibido "ningún tipo de denuncia".

Quién es José Tomé

José Tomé es una persona vinculada desde mucho años al PSOE de Galicia y que ha ocupado diferentes cargos importantes en la región. Actualmente es presidente de la Diputación de Lugo, puesto que ocupa desde 2019 y para el que fue reelegido en 2023, en ambas ocasiones con el apoyo del BNG.

Antes de llegar a la política institucional, Tomé fue secretario general de UGT Galicia en la región de Lemos y ocupó cargos vinculados a la formación profesional, el empleo y la formación continua.

Su salto a la política institucional llegó en 2005, cuando fue elegido diputado en el Parlamento de Galicia por la provincia de Lugo. Ocupó su escaño hasta 2011, cuando renunció para centrarse en la política local.

Desde 2015 es alcalde de Monforte de Lemos y ha ido ascendiendo y convirtiéndose en un hombre fuerte dentro del partido. En 2019 fue elegido presidente de la ejecutiva provincial del PSdeG-PSOE en Lugo y en 2022 fue proclamado secretario general, liderazgo que ha consolidado hace tan solo unos meses, cuando el pasado abril volvió a ser reelegido en el cargo con el 58% de los votos en las primarias internas.