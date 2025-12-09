Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Salazar eran dos"

La jornada informativa viene marcada por la destitución de la mano derecha de Salazar, la primera jornada de la huelga de los médicos y la campaña extremeña.

Salazar eran dos

El gobierno destituye hoy al director de coordinación política de Sánchez, Antonio Hernández, mano derecha de Salazar señalado por ex trabajadoras como encubridor de sus comportamientos y encargado de justificarlos. Pierde también su cargo orgánico en el PSOE andaluz. Falta saber si, como ocurrió con Salazar, sus ex colegas socialistas moverán Roma con Santiago para buscarle un trabajo bien remunerado.

Primera jornada de la huelga de médicos

La huelga ha sido convocada por la Confederación de Sindicatos en protesta por el nuevo estatuto marco que propone la ministra Mónica García. Algunos colectivos demandan también mejoras salariales, en este caso a los gobiernos autonómicos.

La ministra se graba un vídeo en el que presume de haber recogido el sentir de la profesión, aunque UGT y CCOO tienen convocados también paros para finales de enero.

La campaña extremeña sigue

La campaña extremeña sigue adelante. Con el aspirante socialista, Gallardo, queriendo creer que aún es posible evitar el tortazo. Guardiola hace más campaña contra Abascal que contra Gallardo. Y en Aragón, con la posibilidad de adelanto electoral, la ministra-candidata Alegría se ofrece para negociar con Azcón el techo de gasto. El PP responde que no se cree nada y que lo que tiene es miedo a dejar de ser ministra.