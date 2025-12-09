Miguel Ángel Gallardo, sobre el caso Salazar: "Evidentemente, se han hecho mal las cosas"

El actual secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y candidato socialista a las elecciones anticipadas extremeñas del 21 de diciembre, ha reconocido que las cosas se hicieron mal con el caso de Paco Salazar: "Evidentemente, se han hecho mal las cosas. Se podían haber hecho mejor".

Asegura que no ha tenido mucho trato con Salazar

A pesar de admitir el error, defiende al PSOE como partido feminista y ha asegurado que cuando hay una situación de acoso, hay que tener tolerancia cero. Además, ha dicho que no ha tenido mucho trato con Paco Salazar.

"Hay voto oculto"

Sobre las encuestas, el candidato socialista ha admitido que hay voto oculto y ha asegurado que habrá sorpresas en el resultado porque el ambiente que nota en la calle es bueno. Ha dicho que él siempre ha obtenido buenos resultados.

Nunca busque aforamiento, sino estar en el parlamento

Gallardo, que está imputado en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, recogió el acta de parlamentario tan sólo horas antes de que la jueza abriera juicio oral en su contra. El ahora candidato ha asegurado durante todo el proceso judicial que no tenía intención de adquirir la condición de diputado y que quería afrontar el procedimiento como un ciudadano más.

Durante su entrevista con Alsina, ha admitido que no se explicó bien su movimiento para ser aforado porque nadie lo entendió. "No tengo que demostrar que soy inocente. Alguien tendrá que demostrar que soy culpable", ha dicho.

Por otro lado, ha asegurado que no ha tenido contacto con el hermano de Pedro Sánchez y que no ha hablado con él de la situación procesal de ambos.

Por último, al ser preguntado por su apoyo a Susana Díaz en las primarias del PSOE, Gallardo ha asegurado que Díaz es una demócrata, pero ha puntualizado que Pedro Sánchez está haciendo más por Extremadura que el PP.