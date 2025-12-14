SUCESOS

Una niña muere y su madre y abuela resultan heridas al ser atropelladas por un coche en Palma

Las primeras informaciones indican a que el conductor, que ha resultado ileso, perdió el control del vehículo y se subió a la acera por donde paseaba la familia.

EFE

Madrid |

Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases.
Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. | Europa Press

Una niña ha muerto y dos personas más -su madre y su abuela- han resultado heridas este domingo en Palma después de que un conductor las haya atropellado tras subirse a la acera por causas que se investigan, si bien las primeras informaciones indican que el hombre habría perdido el control del coche.

Fuentes municipales han detallado a EFE que los hechos han sucedido durante la mañana en el barrio de Coll de'n Rabassa, cuando el conductor se ha subido a la acera de la calle y ha arrollado a varias personas.

Según informa 'Mallorcadiario', la pequeña, de unos 8 años de edad, ha fallecido al instante al recibir el impacto directo del vehículo, mientras que la madre y la abuela han resultado heridas.

El conductor habría perdido el control del vehículo

Por otro lado, el conductor, que tiene una edad cercana a los 50 años, ha resultado ileso, si bien ha sido trasladado al hospital para llevarle a cabo varias pruebas.

Todavía deben esclarecerse las causas del suceso, aunque las primeras informaciones apuntan a que habría perdido el control del vehículo, motivo por el que se habría subido a la acera.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado servicios de emergencia, con un equipo de psicólogos del 112 desplegados para atender a los familiares de la niña que ha perdido la vida.

