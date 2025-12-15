Abono único de transportes: qué es, cuánto cuesta, cuándo entra en vigor y a quién va dirigido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un nuevo abono único de transportes válido para todo el territorio nacional, una medida que pretende, tal y como ha dicho Sánchez, "cambiar para siempre la forma en la que los españoles y las españolas entendemos y usamos el transporte público".Tras el último Consejo de Ministros del año que se celebrará mañana, el Ejecutivo aprobará un real decreto ley para poner en marcha este nuevo sistema tarifario.

El abono tendrá un precio de 60 euros mensuales para adultos y 30 euros para jóvenes menores de 26 años, y permitirá viajar de forma ilimitada en una amplia red de servicios de transporte público. Según explicó Sánchez, "todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país", accediendo a Cercanías, media distancia, metro y autobuses estatales, quedando excluidos los servicios de alta velocidad.

¿Cuándo?

La entrada en vigor del abono único está prevista para enero de 2026. En el primer semestre del año se mantendrán las bonificaciones actuales, mientras que en el segundo semestre se introducirá un billete temporal de 20 euros por cuatrimestre en Cercanías Renfe, que se reducirá a 10 euros para jóvenes y colectivos vulnerables. Este calendario permitirá una adaptación progresiva de los usuarios y de las administraciones implicadas.

El objetivo es fomentar la movilidad sostenible, reducir el uso del vehículo privado y aliviar el gasto en transporte de las familias

"Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media trabajadora", afirmó Sánchez, subrayando que se trata de "una medida transformadora y muy relevante para el día a día de nuestros compatriotas".

Sánchez vuelve a "intervenir" en los transportes

En los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha diversas medidas anticrisis para amortiguar el impacto económico de la invasión rusa de Ucrania en 2022, que provocó una fuerte subida de la inflación, especialmente en energía, combustibles y alimentos.

Entre ellas destacaron los abonos gratuitos o con descuentos de hasta el 100% en Cercanías, Media Distancia y autobuses interurbanos, vigentes desde marzo de 2022 y prorrogados hasta junio de 2024, cuando pasaron a bonificaciones del 60%. A estas se sumaron rebajas fiscales, como la reducción del IVA al 0% en electricidad y gas o al 4% en alimentos básicos, además de otras ayudas ligadas a pensiones, autoconsumo eléctrico o alivios fiscales.

Sin embargo, con la estabilización de los precios y el agotamiento del marco presupuestario extraordinario, muchas de estas medidas han decaído en 2025 y han sido sustituidas por nuevas políticas estructurales.

Ahora Sánchez vuelve a tomar medidas en transporte con el impulso del nuevo abono único de transportes a escala nacional.