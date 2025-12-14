El vídeo del héroe de Bondi Beach: un hombre se abalanza contra un atacante en pleno tiroteo y le quita el arma

Dos hombres armados abrieron fuego este domingo durante la celebración de una festividad judía en Bondi Beach, una conocida playa de la ciudad de Sídney (Australia) matando a al menos 12 personas y dejando 29 heridas. La Policía describió el ataque como "antisemita selectivo" y anunció que uno de los atacantes había sido abatido, mientras que el otro había sido detenido. Los investigadores no descartaron ninguna de las hipótesis, incluida la posible participación de un sospechoso.

Según declaró ante los medios el jefe de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 (hora local) en el parque Archer durante una fiesta en la que se celebraba el inicio de Janucá. En ella se encontraban aproximadamente un millar de personas, que fueron atacadas por estos dos individuos: "A las21:36 horas de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", dijo Lanyon.

Reuters | Reuters

Un héroe anónimo evitó una tragedia aún mayor

Los terroristas se cobraron la vida de al menos 12 personas en una tragedia que ha conmocionado a Australia y que ha podido ser aún mayor. Según explicó Lanyon en la misma rueda de prensa, "muchísima gente" ha salvado la vida gracias a la "valentía" de un ciudadano que se encontraba en el tiroteo y que, sin pensárselo dos veces, se abalanzó contra uno de los terroristas para quitarle el arma: "Hay muchísima gente viva esta noche gracias a su valentía. Es un auténtico héroe".

Según los medios locales, se trata de Ahmed al-Ahmed, de 43 años y dueño de una frutería, que fue grabado cargando contra el terrorista por la espalda. En el vídeo, que se ha publicado en las redes sociales, se ve cómo el hombre permanece escondido detrás de unos coches observando al terrorista mientras dispara a la gente. En ese momento, corre y se lanza hacia él agarrándole fuertemente y forcejeando hasta que consigue quitarle el arma. Después, comienza a apuntarle mientras el terrorista se aleja siendo increpado por otros transeúntes. En las imágenes también se puede ver cómo el otro tirador permanece en un puente cubriéndole las espaldas mientras sigue disparando.

Israel condena el "vil ataque terrorista"

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi", y exigió al Gobierno australiano "contundencia" contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", manifestó en un comunicado oficial.