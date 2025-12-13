Muere el actor Héctor Alterio a los 96 años

El actor Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929) ha fallecido este sábado a los 96 años, según ha informado su familia en un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos.

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", asegura el comunicado.

Conquistó el cariño y el aplauso del público

Héctor Alterio se aupó a los escenarios siendo muy joven y en ellos ha continuado hasta el final de su vida, con una gira con el texto 'Una pequeña historia', de tintes autobiográficos. Se estableció en España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina –había nacido en el seno de una familia de emigrantes napolitanos– por amenazas de muerte, donde empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público.

La productora Pentación Espectáculos ha emitido el comunicado que les ha hecho llegar la familia y han lamentado "con profundo dolor y pesar el fallecimiento de Héctor Alterio, figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España".

Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo, 'Una pequeña historia', ha declarado que "se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina. Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor".