La revista italiana 'L'Espresso' nombra a Pedro Sánchez 'persona del año'

En medio de una gran crisis política por los escándalos de corrupción y acoso que golpean al PSOE, la revista italiana L'Espresso ha nombrado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona del año'.

El jefe del Ejecutivo señala en una entrevista con este medio que "el éxito de España representa un rechazo total a las ideologías neoliberales que dominan muchos gobiernos europeos y occidentales".

Sánchez ha señalado en 'L'Espresso', la revista histórica italiana nacida en Roma en 1955 gracias a Eugenio Scalfari, que más tarde fundaría 'La Repubblica', y Arrigo Benedetti, dos figuras centrales del periodismo italiano, que "es un honor" recibir este premio y ha explicado que "el rechazo a las políticas neoliberales es el éxito del modelo español, que no es otro que el modelo socialdemócrata".

Preguntado por cómo pretende limitar el dominio de los "colosos digitales", Sánchez ha asegurado que "las redes sociales hoy en día son un Estado fallido" y ante eso "exigimos que se acabe con el anonimato y que los 'tecnoligarcas' respondan por sus responsabilidades".

Respecto a Europa, Sánchez advierte de que en este momento, "cuando más necesitamos europeísmo, más gobiernos de corte nacionalista y reaccionario surgen. Y no hacen otra cosa que debilitar el proyecto europeo".

Sobre el conflicto palestino, el jefe del Ejecutivo ha señalado que su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, "se equivoca al creer que la lucha contra el terrorismo puede tener solo una dimensión de seguridad" y ha explicado que "no basta" porque, a su juicio, es necesario plantear soluciones políticas a aquellas sociedades en las que la ideología terrorista se ha desarrollado, de modo que esas mismas sociedades marginen a las organizaciones terroristas.

De lo contrario, según Sánchez, "si no se ofrece un horizonte político de coexistencia y de paz a Palestina, lamentablemente esa semilla de terrorismo seguirá difundiéndose".

Respecto a la postura de los Juegos Olímpicos, este medio italiano ha preguntado a Sánchez si considera "hipócrita" no sancionar a los atletas de Israel con las mismas prohibiciones que a los deportistas rusos y el presidente del Gobierno contesta que "es incoherente". "Con Rusia lo hicimos, y de inmediato, ¿por qué no se hace con Israel? Discrepo de la posición del Comité Olímpico Internacional", ha asegurado.

Óscar Puente: "Deberíamos estar orgullosos"

El ministro de Transportes ha reaccionado a la publicación y ha lanzado un mensaje en la red social X. "Debería ser un orgullo. Para reflexionar sobre lo que algunos pretenden hacer con él en nuestro país", ha asegurado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.