El emotivo discurso de la hija de María Corina Machado: "Nunca rompe una promesa"

La galardonada con el Premio Nobel de la Paz y líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, no ha llegado a tiempo a recibir el Premio Nobel de la Paz en el ayuntamiento de Oslo. Aunque, antes de la ceremonia, ha anunciado que está de camino. Ha sido su hija, Ana Corina Sosa, quien ha expresado sus palabras y ha tenido la responsabilidad de leer el discurso de aceptación del Premio.

"Aunque ella no ha podido estar aquí y participar en esta ceremonia, debo decir que mi madre nunca rompe una promesa", ha manifestado Ana Corina. La hija de María Corina ha afirmado que "en unas horas" podrán abrazar a su madre, ya que iba a reencontrarse con ella en Oslo.

El discurso de Ana Corina

La galardonada, a través de su hija, ha hecho un repaso por toda la historia de Venezuela hasta llegar al declive socioeconómico del país por culpa del chavismo. No obstante, ha sido su hija la que ha querido destacar a su madre y, desde su punto de vista, dar a conocer también la situación venezolana. "Mientras espero el momento para abrazarla, besarla después de dos años, pienso en otras hijas e hijos que hoy no pueden ver a sus madres", ha declarado Ana Corina.

"Mi madre, María Corina Machado, ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz", ha manifestado la hija de la líder opositora. Además, ha destacado también que María Corina Machado "quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito".

Ana Corina Machado, en el discurso de su madre, también ha destacado el papel de la influencia y la fusión entre pueblos con la que se ha formado Venezuela. "De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas", ha destacado la hija de María Corina Machado.

La venezolana ha resaltado también el significado de su galardón que, según Sosa, le recuerda al mundo "que la democracia es esencial para la paz".