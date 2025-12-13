Los nombres que quedan señalados tras la semana "insoportable" para el Gobierno

El Gobierno afronta estos últimos días una de las etapas más delicadas desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 después de que hayan estallado esta semana dos frentes críticos. Por un lado, las denuncias de acoso sexual presentadas por militantes socialistas vinculadas primero a Paco Salazar y luego a varios cargos importantes del partido por toda España; y por otro las detenciones por la trama de hidrocarburos que salpican a personas del entorno del Gobierno.

La crisis interna se ha desatado en el Partido Socialista de tal manera que son varios los nombres importantes que han quedado señalados tras las informaciones que se han ido conociendo durante esta semana.

Este viernes, Yolanda Díaz ha instado a Sánchez durante una entrevista en La Sexta ha hacer "un cambio absolutamente profundo" en el Gobierno ante una situación que ha calificado como "insoportable".

"Es insoportable lo que estamos viviendo: es la corrupción, son los puteros, el machismo, el hastío... No se puede más (…) Honestamente tiene que dar explicaciones y tiene que tomar decisiones (…) Se acabó ya. Esto de resignarse, de no hacer nada, de permanecer, no. Gobernar no es resistir", ha reclamado la líder de Sumar, principal socio del Gobierno.

Fuentes del Gobierno han tardado apenas unas horas en descartar estos cambios que reclamaba Díaz ya que, aseguran, no hay ministros implicados en casos de corrupción.

La simultaneidad de ambos problemas ha precipitado una crisis política que algunos consideran que puede hacer caer al Ejecutivo, mientras que el PSOE cierra filas y asegura que continuará gobernando y reforzará sus procedimientos internos para evitar nuevas sombras en su actuación.

Montero colocó a Fernández y la comida de Alegría con Salazar

Pero sí que hay dos nombres dentro del Gobierno que han quedado señalados de manera clara en los últimos días: el de María Jesús Montero y el de Pilar Alegría.

La ministra de Hacienda fue quien ascendió a Vicente Fernández, detenido esta semana en el marco del caso Hidrocarburos, y le nombró presidente de la SEPI en 2018, a su llegada al Gobierno de España. En las últimas horas, Montero ha afirmado que no mantiene ningún contacto con él desde su salida de la SEPI hace ya más de seis años y se ha referido a él como "este señor".

Tampoco sale muy bien parada la vicepresidenta primera del Gobierno de los casos de acoso sexual destapados dentro del partido, ya que la oposición la ha señalado por haber fallado a las mujeres por una supuesta tolerancia interna hacia estas conductas.

En este mismo contexto aparece el nombre de Pilar Alegría, a la que tampoco salpica directamente este tema, pero que ha reconocido en los últimos días que mantuvo recientemente una comida con Paco Salazar después de que se destaparan estos comportamientos del ex alto cargo de Moncloa.

El papel de Torró y Bernabé

Uno de los principales nombres señalados durante esta semana, quizás el que más, es el de Rebeca Torró, la secretaria de Organización del PSOE a la que Sánchez nombró tras la salida de Santos Cerdán. Su nombre se encuentra en el centro del foco como principal responsable de dar explicaciones públicas sobre el protocolo seguido tras estas denuncias en los canales internos del partido.

Torró no ha hablado hasta este viernes, cuando en una rueda de prensa ha defendido que el partido no encubrió las denuncias y ha instado a las víctimas a acudir a la Fiscalía si consideran que los hechos constituyen delito.

Otro nombre que ha salido a la palestra es el de la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, criticada por su papel en la respuesta institucional. En las últimas horas ha convocado reuniones de urgencia con responsables de Igualdad de todo el país, aunque voces desde dentro del partido apuntan a una falta de liderazgo en la gestión del protocolo contra el acoso.