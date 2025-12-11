La UCO señala que la trama de hidrocarburos compró la voluntad de Ábalos con "más de 1 kilo": "Hijo puta, el putero"

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta directamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según los investigadores, la organización dedicada al fraude en el mercado de hidrocarburos, presuntamente dirigida por Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, habría destinado al menos un millón de euros para "comprar la voluntad" del entonces ministro y favorecer los intereses de la mercantil Villafuel.

El documento, de 182 páginas y ya en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sostiene que esta trama logró permeabilidad en estructuras del Ministerio de Transportes, pero también en Industria y Transición Ecológica, con el objetivo de obtener autorizaciones administrativas que les permitieran operar como mayoristas en el sector de los hidrocarburos.

Una mediación clave para sortear requisitos legales

Villafuel, controlada por la red investigada entre 2020 y 2024, buscaba obtener una licencia de operador mayorista pese a no cumplir las condiciones legales. Según la UCO, Claudio Rivas solicitó a Aldama que mediara ante Ábalos para acelerar la concesión y sortear los requisitos reglamentarios. A cambio, el empresario habría destinado parte del multimillonario fraude fiscal, estimado en 50 millones de euros, a financiar los pagos dirigidos a obtener favores políticos.

El informe recoge múltiples comunicaciones intervenidas por los agentes, incluidos mensajes de WhatsApp en los que los implicados comentan movimientos dentro del Gobierno y el papel supuestamente desempeñado por Ábalos.

Los mensajes que menciona la UCO: "Se ha enfrentado el putero al guapo"

Entre los fragmentos más llamativos aparecen conversaciones tras el cese de Ábalos, en las que Leonor María González Pano, señalada como colaboradora de Villafuel, relata a otro miembro de la trama una supuesta escena en el Consejo de Ministros. Asegura que, tras una discusión, "el putero" y "el guapo" se habrían enfrentado y que el ministro abandonó la reunión "mandándolo a tomar por el culo". El mote "el putero" se referiría a Ábalos, mientras que "el guapo" aludiría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En otra conversación vinculada a la obtención de la licencia de Villafuel, los mensajes reflejan euforia: "Ya es oficial, ya tenemos el título de la operadora". A lo que otro miembro de la red responde: "Hijo puta, el putero ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".