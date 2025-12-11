"Hasta el moño de puteros y acosadores": el 'Me too' del PSOE explota y hace temblar al sanchismo

La semana 'horribilis' del PSOE está pasando factura al partido, que acapara el foco mediático por diversos frentes. Esta semana, se ha conocido la sentencia al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena por la filtración del correo de Alberto González Amador. También Leire Díez -la conocida como "fontanera" del PSOE- ha sido detenida este miércoles, junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Este jueves conocíamos, además, la detención de Antxon Alonso -socio de Santos Cerdán en Servinabar- por su relación con la trama de Leire.

Pero lo que más vértigo está generando tanto en Ferraz como en La Moncloa son las denuncias por presunto acoso sexual que varias militantes han interpuesto ante la Fiscalía y los canales internos del PSOE contra personas que desempeñan cargos relacionados con el partido o con las administraciones públicas.

El malestar en el PSOE es tal que la portavoz adjunta del partido en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, expresó con dureza que estaba "hasta el moño de puteros y acosadores": "Me duele en un partido como el mío, donde estos comportamientos nos desgarran por dentro porque no tienen cabida y porque no pueden cuestionar toda la historia de una organización que ha sido la que ha protagonizado los mayores avances de la historia de los derechos de las mujeres".

Vértigo en el PSOE por el caso Salazar

El pasado 5 julio, el PSOE celebró un Comité Federal. Habían pasado unas semanas desde que salió a la luz el caso de Santos Cerdán y en este nuevo cónclave socialista se iban a presentar oficialmente a los nuevos miembros de la Secretaría de Organización. Sin embargo, minutos antes todo se desestabilizó a raíz de una noticia publicada por Eldiario.es sobre una presunta denuncia por acoso sexual contra Francisco Salazar, el hombre que iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización.

Cinco meses después, el mismo medio recuperó los testimonios de esta y otra trabajadora que también había denunciado a Salazar días después. Ambas lo hicieron a través del canal interno del PSOE. Ambas denuncias desaparecieron y, tras indagaciones de los periodistas y varias contradicciones del PSOE, el partido terminó reconociendo que sí había dos denuncias que habían desaparecido por un error informático.

La tensión fue 'in crescendo' en los grupos de WhatsApp del partido, tanto que la Secretaría de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE, con Pilar Bernabé a la cabeza, convocó de urgencia a las responsables de Igualdad de las federaciones regionales. En dicha reunión se trasladó el "asco" por las informaciones y la "decepción" con la Dirección Nacional por lo que consideraban había sido un intento de "tapar" el asunto. También hubo mucho malestar con la fotografía que se publicó de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comiendo con Salazar, en noviembre, poco antes de que 'Eldiario.es' recuperase el caso: "Ha hecho un daño profundo". Alegría calificó esta semana de "error" ese encuentro.

El propio Pedro Sánchez se refirió al tema en un corrillo con periodistas al decir que asumía el "error" de la tardanza en gestionar las denuncias en "primera persona" y otorgaba todo el apoyo del partido a las denunciantes que quisieran denunciar ante la Fiscalía. Salazar causó baja como militante del PSOE en noviembre, cinco meses después de conocerse las denuncias.

El caso de Torremolinos: "Cuando te enfadas te pones muy guapa"

Justo después de conocerse el caso de Paco Salazar, otro presunto caso de acoso sexual hacía temblar los cimientos del PSOE. Una militante presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga contra el secretario general del partido en Torremolinos, Antonio Navarro, que además era diputado provincial en la Diputación Provincial de Málaga y concejal en el ayuntamiento de la localidad.

"No me esquives, que te quiero meter ficha"

La denunciante presentó como prueba una serie de mensajes de WhatsApp con Navarro en los que se podían leer comentarios en tono sexual y de carácter personal por parte del denunciado. Según publicó Diario SUR, los mensajes más explícitos tienen fecha de septiembre de 2021 y en algunos de ellos se puede leer cómo él le escribe a ella comentarios como: "No me esquives, que te quiero meter ficha", "lo a gusto que estaríamos con una copa de vino y un sofá", "aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena" o "¿ese escote lo has tenido siempre?".

En la denuncia, la militante advirtió de que Navarro le "tocó el trasero sin consentimiento" y que ella lo rechazó "de inmediato advirtiendo de que informaría a la dirección del partido si insistía". Tras esto, el denunciado trató de contactar con ella por teléfono: "Llámame", "era una broma", "cógeme el teléfono que te cuente una cosa y ya no te molesto más", "te quiero", fueron algunos de los mensajes, que continuaron después: "Llámame. Meto mucho la pata, es una de mis mejores especialidades", "discúlpame, si no me vuelvo loco ya del todo", "soy gilipollas", "no creo que duerma mucho hoy, te lo digo por si puedes hablar".

Durante varios días se fueron sucediendo este tipo de mensajes, a los que se añadieron otros más explícitos: "cuando te enfadas, te pones muy guapa", "te ponía ahora mismo de vuelta y media", "preferiría una foto tuya", "¿por qué estás tan buena?" o "iré depilado por si tienes un desliz".

La mujer elevó el caso a la Fiscalía ante la falta de respuesta de la dirección

Diario SUR explicó que Navarro negó estos hechos alegando que se trataba de una "denuncia falsa" mientras el PSOE de Málaga aseguró en un comunicado que estaba investigando los hechos a través del Órgano contra el Acoso. Justo después, el partido suspendió de militancia a Navarro y le expedientó por la denuncia.

Sin embargo, El Mundo también publicó que la militante denunció entre finales de septiembre y principios de octubre los hechos a la dirección del partido en Málaga, que derivó el asunto a la Comisión Antiacoso. Pero tras dos meses sin resolverlo y sin dar ninguna respuesta, la mujer decidió elevar el caso a la Fiscalía de Málaga.

Dimite el presidente de la Diputación de Lugo

Este miércoles, se conoció otro presunto caso de acoso sexual que salpicaba al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que, según explicó el propio PSOE, fue denunciado por acoso sexual a través de los canales internos del partido desde el lunes 8 de diciembre.

El propio Tomé negó el hecho y aseguró que todo se trataba de una "denuncia falsa". Descartó dimitir, pero horas después, presionado por el partido, compareció ante los medios para anunciar su renuncia como presidente de la Diputación de Lugo. No obstante, mantendría la Alcaldía de Monforte de Lemos y su acta como diputado provincial.

Los audios de Ábalos y Koldo: "Que se pueda ver culo"

Todos estos casos se suman a los audios que se han ido conociendo en los últimos meses de José Luis Ábalos y Koldo García en los que hablan de manera despectiva de varias mujeres. En algunos de ellos, el exasesor del ministro decía a las mujeres qué poses tenían que adoptar o qué vestimenta tenían que llevar: "Cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o se pueda ver culo o se pueda ver el dinero".

Los audios se encontraron en los dispositivos de Koldo y en ellos se puede escuchar cómo se dirigía el exasesor de Ábalos a dichas mujeres: "Si es con una camisa con botones lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho hacia el borde, abrir los botones, o uno... o la de lino que es transparente totalmente y que se vea el pezón por delante y buscar posiciones sin querer, cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o se pueda ver culo o se pueda ver el dinero...".

En otro de los audios se pudo comprobar cómo Koldo ofrecía mujeres al exministro de Transportes de cara a un fin de semana y las respuestas que le daba Ábalos: "Te tengo preparada una (...) La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva", "Pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna", "Pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna", "No sé, la Carlota se enrolla que te cagas".

El caso de Algeciras resurge tras la denuncia del PSOE

Este miércoles, el PSOE denunció ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al alcalde de Algeciras (Cádiz), el también senador del PP, José Ignacio Landaluce, "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".

Tras 14 años gobernando ininterrumpidamente la ciudad y 14 meses haciendo frente a acusaciones de supuesto acoso o abuso sexual, Landaluce anunció finalmente que dejaba el PP y sus puestos orgánicos tras la denuncia del PSOE.

Al igual que Tomé, su intención es mantener la Alcaldía y, en su caso, también el acta de senador. Y, al igual que Tomé, reiteró "su absoluta inocencia" reafirmando su determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa "con todos los medios legales a su alcance".