Tomé dimitie como presidente de la Diputación de Lugo tras las denuncias por acoso, pero mantiene la alcaldía de Monforte de Lemos

José Tomé ha oficializado este miércoles su renuncia como presidente de la Diputación de Lugo tras hacerse públicas denuncias de acoso sexual contra él. Sin embargo, mantendrá la Alcaldía de Monforte de Lemos, cargo que seguirá ejerciendo desde el grupo de no adscritos.

En una comparecencia convocada en la sede del PSOE en Monforte, Tomé ha asegurado que abandona la Presidencia de la Diputación de forma voluntaria, por "responsabilidad" y para centrarse en su defensa. También anunció que ha solicitado la suspensión cautelar de militancia al partido, dejando atrás sus responsabilidades orgánicas en el PSdeG.

Pese a dar este paso, Tomé continuará como diputado provincial, aunque ya no integrado en el gobierno de coalición entre PSOE y BNG. Sobre su futuro al frente del ayuntamiento, confirma que seguirá siendo alcalde y que todo el grupo socialista en Monforte pasará con él al grupo de no adscritos, un movimiento que, según afirma, se hará "voluntariamente".

La dimisión llega después de horas de intensa presión política y mediática, desencadenada por la divulgación de denuncias contra el dirigente socialista por supuestos comportamientos de carácter machista. Tomé sostiene su inocencia, pero admite que la situación exige apartarse de sus cargos orgánicos e institucionales para afrontar el proceso.

Reacción del PSOE

Fuentes del PSOE señalan que, en coordinación con la dirección del Partido Socialista en Galicia y ante la gravedad de las acusaciones por presunto acoso conocidas sobre José Tomé, la Comisión Ejecutiva Federal ha iniciado el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia.

Tras su renuncia a continuar al frente de la Diputación de Lugo, el PSOE le exige que entregue sus actas tanto como diputado provincial como de alcalde de Monforte de Lemos.

La Secretaría de Organización del partido avanzó que admitirá la petición del PSdeG para el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo. El Órgano contra el Acoso recibió el lunes la denuncia y varios testimonios relacionados con este caso. Ese mismo día se inició el trámite de análisis y contraste, un expediente que seguirá su curso hasta la elaboración del informe final. La suspensión cautelar de militancia no implica el cierre del proceso.

El PSOE sostiene que no minimiza la gravedad del acoso y que no protegerá a quienes lo practiquen, al tiempo que recuerda su respeto a la presunción de inocencia y a los protocolos internos establecidos.