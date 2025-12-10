Pablo Pombo apunta a María Jesús Montero por el caso Salazar: "Ha tratado de restar importancia y amedrentar. Es información"

El PSOE atraviesa momentos complicados debido a las denuncias por acoso sexual contra varios de sus miembros. Primero, contra Paco Salazar, que ha terminado, además de con su cese, con la dimisión de Antonio Hernández, su adjunto. Después, una denuncia en el canal interno del partido contra José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, que lo ha negado todo.

Así las cosas, el periodista Pablo Pombo ha apuntado en Por Fin hacia la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Hoy traigo información", ha comenzado su intervención en el programa, para después enumerar cinco asuntos que le han llegado por sus fuentes: "Montero me consta que ha buscado el enjuague, ha tratado de restar importancia y amedrentar", ha asegurado.

Hay alto riesgo de que esta crisis no cicatrice y surjan nuevos casos

Por eso, "debería dimitir, ser cesada y no puede ser candidata a las elecciones andaluzas", ha recalcado Pombo al tiempo que ha aclarado que eso es "opinión". Lo que no es opinión es que, supuestamente, desde "el búnker" del PSOE hay una "fuerte presión hacia los territorios socialistas para que no salga nada más".

También ha comentado que sus fuentes le han dicho que hay "alto riesgo de que esta crisis no cicatrice, surjan nuevos casos y novedades en el caso Salazar". Otra información que ha aportado el periodista es relativa a la Ejecutiva del PSOE. Según sus fuentes, "Rebeca Torró y Anabel Mateos fueron nombradas tras una fuerte influencia de Salazar" y, según su criterio, "deberían haber sido cesadas ayer, no hoy".

José Tomé lo niega todo y asegura que se va a defender

Las denuncias contra José Tomé las ha publicado el programa Código 10 y el propio Partido Socialista ha confirmado la existencia de una "denuncia anónima" en el canal interno, sobre la que ya está trabajando la Oficina contra el Acoso. Si bien, el presidente de la Diputación ha negado rotundamente las informaciones y ha asegurado que se va a defender.

"Yo no tengo conocimiento de ninguna denuncia, son acusaciones bastante graves y sin pruebas", ha declarado a los medios de comunicación. El PSOE de Galicia ha suspendido su agenda y se espera que haga "un procedimiento contundente" en las próximas horas. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado en el Congreso que el PP niegue "una evidencia" y que crean que en su partido no hay ninguna mujer en esa situación.