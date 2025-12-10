De quién dependía Salazar: esto dicen sus currículums en Moncloa

El nombre más repetido en los últimos días en relación al PSOE es el de Paco Salazar, el ex alto cargo del Gobierno que ha salido del partido de manera precipitada después de las denuncias de varias trabajadoras por presunto acoso sexual. El caso ha provocado toda una crisis interna en el partido y las quejas de varias federaciones socialistas, que han acusado a la dirigencia de intentar tapar el asunto.

Uno de los principales temas hacia los que la oposición ha dirigido sus críticas ha sido sobre de quién dependía Salazar en Moncloa. Precisamente por ello preguntó el PP el pasado viernes en el Senado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que negó que dependiera de él e instó al PP a mirar los "organigramas" del Gobierno. Lo que sí reconoció Bolaños es que las nóminas de Salazar las pagaba su ministerio.

Pues según la última actualización de los currículums de Salazar (septiembre de 2024), a los que ha tenido acceso Servimedia, su trabajo consistía en "desempeñar las funciones que le encomiende el Director del Gabinete y cooperar con él en la coordinación del conjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno".

De similares maneras se refería a sus funciones en las hasta cuatro actualizaciones de currículums de Moncloa que ha hecho Salazar desde 2019, siempre ligado al Gabinete de Presidencia y a la Presidencia del Gobierno.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 han sido tres los jefes de Gabinete que ha tenido. El primero de ellos fue Iván Redondo (2018-2021), le siguió Óscar López (2021-2024), y el actual, desde 2024, es Diego Rubio.

Sánchez: "El feminismo nos da lecciones a todos, a mí el primero"

Este martes ha sido la primera vez que Pedro Sánchez se ha pronunciado públicamente sobre el caso Salazar y la crisis generada por las acusaciones de acoso sexual contra el ex alto cargo de Moncloa.

"El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero (...) La gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones pedimos perdón y actuamos en consecuencia", explicó Sánchez este martes.

El presidente del Gobierno asumió "en primera persona" el error por la demora en contactar con las denunciantes durante una conversación informal con periodistas en el Congreso de los Diputados y cesó a Antonio Hernández, número dos de Salazar Moncloa, ante informaciones que le sitúan como su encubridor.

El PP pedirá al Gobierno aclarar si intentó recolocar a Salazar

En los últimos días se ha especulado con que uno de los posibles motivos por los que el PSOE había tardado tanto en actuar en el caso Salazar era porque estaba intentando recolocarle en otras administraciones o embajadas.

Precisamente sobre ello preguntará el PP en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en la que buscará respuestas sobre este asunto y pedirá al presidente del Gobierno aclaraciones sobre si ha contratado los servicios de asesoría de la consultoría que montó Salazar tras su salida del partido.

Además, el PP pedirá directamente a Sánchez que aclare cuándo se enteró de las acusaciones contra Salazar, quién tuvo conocimiento de ellas, y por qué no se denunciaron estos presuntos comportamientos ante la Fiscalía.