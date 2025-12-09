Soto Ivars, y sus sospechas sobre el caso Salazar: "¿Están ventilando así los partidos sus luchas internas?"

El Consejo de Ministros ha oficializado el cese de Antonio Hernández, adjunto de Paco Salazar, tras ser acusado por las víctimas de acoso sexual de "encubridor y cómplice" de los actos del primero. Desde el PSOE han defendido que han actuado con "rapidez y transparencia" desde el primer momento.

Soto Ivars en Por Fin ha hablado sobre la casualidad de que las denuncias contra Salazar salieran a la luz cuando Santos Cerdán fue enviado a prisión y el partido socialista iba a anunciar la nueva secretaría en el Comité Federal. En este contexto, el periodista se ha preguntado: "¿Están ventilando así los partidos sus luchas de poder?"

Según Ivars, los protocolos antiacoso son una forma de "cubrirse las espaldas"

A su juicio, no se entiende "por qué salió justo ahí" y no antes, lo que le ha llevado a reflexionar sobre "las formas en que se han conocido las denuncias, que vienen de un medio, digamos afín al PSOE", en referencia a elDiario.es, que fue quien las hizo públicas. Y ha cargado contra el partido porque "dice que lo ha hecho con la máxima contundencia y celeridad, cuando en realidad lo han hecho cuando ya no podían hacer otra cosa".

Además, según el periodista, la forma de actuar de los partidos en casos como estos o en casos de corrupción, debería ser "coger de las orejas y llevarlo ante la Justicia porque hemos descubierto nosotros que está haciendo esto". Si bien, "vamos camino de que estas cosas no pasen", ha lamentado.

Ivars también ha señalado que los protocolos antiacoso son una forma de "cubrirse las espaldas", en el sentido de que se utilizan "para que algo no trascienda y no tenga consecuencias". "'Nosotros tenemos un protocolo buenísimo, no pasa ni una. Luego pasa y bueno, pues ha fallado el protocolo'", ha ironizado, parafraseando las palabras de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Alegría ha reconocido que fue "un error" su comida con Salazar

Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha reconocido que la comida que mantuvo con Salazar después de conocerse las denuncias fue "un error" y "no se tenía que haber producido". La ministra ha defendido la "rapidez y transparencia" con la que ha actuado el PSOE "desde el primer momento" y ha reiterado su "apoyo" a las víctimas.

Sobre los protocolos, ha señalado que la formación socialista es la única que tiene y ha animado al resto a hacerlo: "Sería importante que todos los partidos los tuvieran", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que "la voluntad" es mejorarlos para que en el futuro algo así no vuelva a suceder.