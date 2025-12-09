Alegría reconoce que fue "un error" su comida con Salazar tras conocerse las denuncias: "No tenía que haberse producido"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno ha reconocido en la posterior rueda de prensa del Consejo de Ministros que la comida que mantuvo con Francisco Salazar después de conocerse las denuncias de acoso fue "un error". "No se tenía que haber producido", ha lamentado.

Al mismo tiempo, ha señalado el "dolor y la traición" que sintió después de conocerse los hechos, pero que "no es similar al de las víctimas, por supuesto". Además, la ministra ha reiterado el "apoyo claro" a las víctimas en todo el proceso, "para llegar hasta el final de las consecuencias" de la investigación.

Ha puesto en valor los protocolos antiacoso del PSOE y la "rapidez y transparencia" del partido

Preguntada por las decisiones del partido socialista tras conocer el contenido de las denuncias, que fueron publicadas por elDiario.es, Alegría ha hecho hincapié en la "rapidez y transparencia" con la que han actuado "desde el primer momento". "Este fin de semana no hemos dudado ni un segundo en el cese de Antonio Hernández", ha puntualizado.

La ministra ha comentado que una vez conocidos los testimonios de las denunciantes, el entorno de Hernández se puso en contacto con él "para explicarle que la situación era absolutamente insostenible", alegando que esa es la razón de su cese. Cabe recordar que las víctimas le han calificado de "encubridor y cómplice" de los comportamientos de Salazar.

Además, Alegría ha puesto en valor los protocolos antiacoso del PSOE y ha remarcado que su partido es el único que los tiene. "Sería importante que todos los partidos los tuvieran", ha apostillado, al mismo tiempo que ha asegurado que "la voluntad" es mejorarlos y que la comisión encargada del caso está redactando un informe que se conocerá "próximamente".

Al PP no le hace falta conocer ninguna sentencia para llamar a mucha gente delincuente

Así las cosas, Alegría ha cargado contra el PP por las diferentes maneras de actuar ante los comportamientos de "personas que utilizan su posición política para lucrarse". La ministra ha recordado que en el caso de José Luis Ábalos y en el caso de Santos Cerdán, el PSOE actuó "desde el primer momento con absoluta contundencia", retirándoles el acta o sus funciones.

"Nunca van a encontrar en este partido ningún tipo de convivencia con la corrupción. Absoluta contundencia", ha sentenciado Alegría. También ha cargado contra los populares, quienes han llamado "delincuente" al fiscal general del Estado tras conocerse el contenido de la sentencia. En palabras de la ministra, "al PP no le hace falta conocer ninguna sentencia para llamar a mucha gente delincuente. Ahí está la hemeroteca".

Alegría no ha emitido ninguna valoración de la sentencia contra Álvaro García Ortiz porque "no hemos tenido tiempo de leerla", ya que se ha conocido justo al empezar el Consejo de Ministros. Aun así, ha indicado que "en las próximas horas haremos la valoración", porque ahora lo "prudente y sensato" es poder leerla para hacer "un análisis certero y oportuno".