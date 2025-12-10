El PSOE confirma una denuncia interna por acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo

El PSOE ha confirmado una denuncia por acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. La denuncia se ha conocido por los canales internos del partido y la Oficina contra el Acoso ya está trabajando en ello, según han confirmado fuentes socialistas. Si bien, el también alcalde de Monforte de Lemos insiste en negarlo todo porque no hay pruebas que lo demuestren.

"Yo no tengo conocimiento de ninguna denuncia ni por vías internas del partido. No tengo conocimiento de nada", ha declarado a los medios, al mismo tiempo que ha asegurado que las informaciones que se han publicado en el programa Código 10 son "totalmente falsas y mentira". "Son acusaciones bastante graves y sin pruebas", ha manifestado, por ello ha anunciado que se va a defender como haría "cualquier ciudadano".

Se espera que el PSOE de Galicia haga un "pronunciamiento contundente"

Según fuentes del partido, se sabe que hay una denuncia "genérica" desde el lunes 8 de diciembre y han pedido "tiempo" para poder actuar con "unas mínimas garantías jurídicas". "Somos los primeros interesados en que se resuelva este caso", han manifestado las fuentes socialistas.

Por su parte, el Partido Socialista de Galicia ha cancelado toda su agenda prevista para este miércoles tras conocer la denuncia. En principio, el secretario General del PSOE gallego, José Ramón Besteiro, iba a acudir a un acto en Padrón. Por el momento, sí está previsto que la viceportavoz del grupo parlamentario, Lara Méndez, comparezca después de la junta de portavoces en O Hórreo.

Además, según fuentes socialistas, se espera que en las próximas horas el PSOE de Galicia haga "un pronunciamiento contundente" sobre la situación.

El PSOE advierte al PP por creer que en su partido ninguna mujer está en esta situación

Según las informaciones de Código 10, las denunciantes han acusado a Tomé de tocamientos no consentidos, mensajes obscenos y llamadas subidas de tono. Incluso les habría ofrecido puestos de trabajo a cambio de favores sexuales. "Nos tocaba las piernas", "desvía al sexo cualquier tema de conversación", "se cree impune, nadie hace nada", son algunos de los testimonios.

Fuentes socialistas han coincidido, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno en el Congreso, en que las actitudes machistas son "un problema estructural" y han reiterado que el PSOE es el único partido que tiene un canal interno para denunciar estos problemas, así como protocolos antiacoso para actuar. Además, han advertido al PP por negar "una evidencia" y creer que en su partido no hay ninguna mujer en esta situación.