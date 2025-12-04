Los mensajes de acoso del líder del PSOE de Torremolinos a una militante socialista: "Cuando te enfadas te pones muy guapa"

La Fiscalía de Málaga ya tiene en sus manos la denuncia por acoso sexual al líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro. El diario 'Sur' ha tenido acceso a los mensajes, especialmente insistentes y desagradables de Navarro a una militante socialista.

Navarro, que también es diputado provincial en la Diputación Provincial de Málaga y concejal en el ayuntamiento de la localidad, ha sido denunciado por una militante socialista ante la Fiscalía Provincial de Málaga por un presunto delito de acoso sexual.

También ha sido denunciado por tocamientos no consentidos

Además de los mensajes, - que la mujer respondía con evasivas-, el líder del PSOE en Torremolinos ha sido denunciado por tocamientos no consentidos. La mujer advierte en la propia denuncia que el individuo le tocó sin su consentimiento, algo que rechazó de inmediato advirtiendo de que informaría a la dirección del partido si insistía.

Los mensajes de acoso

Según publica el diario 'Sur', las conversaciones, en principio, trataban sobre asuntos municipales pero se convertían en mensajes como: "Te pondría ahora de vuelta y media", le llega a decir en unos mensajes a los que la mujer responde con evasivas.

Los mensajes más explícitos se produjeron en septiembre de 2021, en cascada, después de que la mujer le advirtiera de que que le denunciaría a la dirección del partido.

En los mensajes, Antonio Navarro le escribe a ella cosas como: "No me esquives, que te quiero meter ficha"; "lo a gusto que estaríamos con una copa de vino y un sofá"; "aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena"; y le pregunta "¿ese escote lo has tenido siempre?".

La mujer asegura en su denuncia que estos mensajes se sucedieron durante varios días, que le siguió escribiendo cosas como: "Cuando te enfadas te pones muy guapa"; "te ponía ahora mismo de vuelta y media"; "preferiría una foto tuya", "¿por qué estás tan buena?" o "iré depilado por si tienes un desliz".

Además, la mujer explica que Navarro insistió por WhatsApp para hablar con ella por teléfono. "Llámame", "era una broma", "cógeme el teléfono que te cuente una cosa y ya no te molesto más", "te quiero", son algunos de los mensajes que el secretario general del PSOE de Torremolinos habría enviado a la denunciante que se limitó a responder "te llamo cuando lleguemos".