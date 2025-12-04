Las contradicciones del PSOE al explicar el carpetazo a las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar

La crisis interna generada en el PSOE a raíz de la investigación de 'Eldiario.es' sobre el carpetazo dado por Ferraz a las denuncias poracoso sexual contra Francisco Salazar continúa. Ante las revelaciones hechas por el medio, la Secretaría de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE decidió convocar este miércoles por la noche una reunión con las secretarias y portavoces de esta área en las federaciones regionales.

Malestar y decepción en las federaciones regionales

En dicha reunión, convocada de urgencia ante la presión por las informaciones publicadas contra Salazar, Pilar Bernabé pidió fe y silencio a las responsables de Igualdad y se comprometió a celebrar próximamente una reunión con los servicios jurídicos del PSOE para aclarar dudas. Según informa Eldiario.es, las responsables le reclamaron que, si se habían encontrado indicios de delito, se elevase el caso de Salazar ante la Fiscalía.

Desde la publicación de la noticia, la reacción del PSOE ha sido unánime al condenar el presunto comportamiento de Francisco Salazar. Comentarios "asquerosos y deleznables", según la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Se le cesó de manera fulminante", aseguró la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que también añadió que "nunca" se había recibido una denuncia en la sede de la Presidencia del Gobierno "por ninguno de los canales que existen".

Las contradicciones de Ferraz: una "ofuscación" del sistema

Pero la respuesta contundente y unánime de los máximos responsables socialistas choca con las primeras versiones que desde Ferraz se dieron al citado medio cuando preguntaron por el carpetazo que se había dado a las denuncias registradas por las militantes.

Según la información inicial, dos militantes denunciaron hace cinco meses en el canal interno del partido "comportamientos misóginos" del ya exdirigente socialista, pero a finales de octubre, principios de noviembre, ambas denuncias fueron eliminadas del canal.

Cuando 'Eldiario.es' pidió explicaciones, Ferraz respondió en un primer momento negando que hubiesen llegado denuncias al canal interno. Después de ser acreditadas, la sede del PSOE cambió de versión y alegó entonces que no había sido posible instruirlas debido a que se habían registrado de manera anónima. En la última versión, sin embargo, sí admitieron la existencia de dos escritos y a la hora de explicar su borrado, aseguraron que se había tratado de un "error subsanable": "El sistema entra en 'modo ofuscación' para anonimizar los datos ante un posible 'hackeo' y garantizar la confidencialidad de las mujeres cuando han transcurrido tres meses desde la denuncia", explican desde Ferraz al medio.

Protocolo antiacoso del PSOE

El protocolo antiacoso colgado en la página web del PSOE establece que las denuncias podrán ser presentadas por la víctima o su representante legal, así como personas que pudieran tener conocimiento de las conductas que pudieran ser constitutivas de acoso. Después de presentarla, se asignará un código de identificación con el que la persona denunciante sabrá en todo momento el estado de su denuncia.

Ese código también servirá para garantizar la confidencialidad de la víctima, ya que será el que se utilicé por el Órgano contra el Acoso para gestionar el procedimiento.

Asimismo, se garantiza "que en el ámbito de la organización no se produzcan represalias contra las personas que denuncien, atestigüen, colaboren o participen en la tramitación del procedimiento a raíz de la denuncia presentada".