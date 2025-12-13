El aviso de Yolanda Díaz no cala en Sánchez: no contempla ningún cambio profundo

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha mandado un nuevo mensaje a Pedro Sánchez, reclamando un "cambio absolutamente profundo" en el Gabinete. Lo hizo en una entrevista en La Sexta con Antonio García Ferreras. Sin embargo, el presidente no contempla una remodelación, argumentando que ningún ministro está implicado en los recientes escándalos.

Las peticiones de Díaz, secundadas por las formaciones que integran el espacio Sumar, surgen tras 48 horas de turbulencias que han agitado los cimientos del Ejecutivo. Las noticias incluyen dimisiones de cargos socialistas por denuncias de acoso sexual y nuevas revelaciones del caso Koldo, que salpican al exministro José Luis Ábalos y han llevado a la detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la exmilitante socialista Leire Díez.

La Moncloa se resiste al cambio

Yolanda Díaz instó al PSOE a dar respuestas "severas e inmediatas" ante la crisis. Los partidos de Sumar, tras su reunión de los viernes, han refrendado esta postura, urgiendo a un cambio de ministros que "visibilice un giro hacia un enfoque social de la acción de gobierno" y otras medidas "con contundencia y urgencia".

No obstante, fuentes de la Moncloa han anticipado que la reclamación concreta sobre cambios en el Gabinete "no cabe en estos momentos", ya que la implicación directa no alcanza a los miembros actuales del Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez tiene previsto comparecer el próximo lunes en la Moncloa para hacer el balance anual, una cita que ahora adquiere máximo interés.

Feijóo busca el cese de apoyos

Mientras tanto, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la crisis para intensificar su ofensiva. El líder del PP ha pedido a los socios del Ejecutivo que cesen su apoyo a Sánchez ante la "espiral de corrupción, machismo y extorsión", haciendo extensiva su petición a los socios parlamentarios para que no sigan siendo "encubridores y cómplices".

El Partido Popular irá un paso más allá e intentará forzar que Sánchez comparezca en el Congreso de manera extraordinaria. Para ello, necesita la mayoría absoluta del pleno y la decisión final dependerá de formaciones clave como Podemos, Junts o el PNV. Santiago Abascal (Vox) ya ha manifestado su "encanto" por apoyar la solicitud.

La portavoz del PNV en el Congreso, de hecho, había apuntado a primera hora que veía al Gobierno "en shock" y que ella "apostaría" a que habrá elecciones generales en 2026.

Tensión interna en el PSOE

Los problemas se extienden al ámbito interno del PSOE. La consejera de Igualdad castellanomanchega, Sara Simón, ha añadido más leña al fuego al señalar presuntas irregularidades en las primarias de 2017 que ganó Pedro Sánchez. Simón indicó en Toledo que "había agrupaciones en las que de repente aparecían 30 o 40 personas que no se sabía de dónde", unas declaraciones que se producen en vísperas de una reunión de responsables autonómicas de Igualdad del partido en Ferraz.

Todo este clima de tensión política se da a falta de tan solo nueve días para las elecciones extremeñas y en el mismo día en que se ha vislumbrado un nuevo adelanto electoral en Aragón. La estabilidad del Gobierno de coalición se enfrenta así a uno de sus momentos más delicados.