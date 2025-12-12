ACOSO SEXUAL

El PSOE niega de manera "rotunda" haber intentado "tapar" los casos de acoso sexual y pide perdón a las denunciantes

"Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de tapar ningún caso", ha dicho Rebeca Torró en rueda de prensa.

"Hasta el moño de puteros y acosadores": el 'Me too' del PSOE explota y hace temblar al sanchismo

Dimite otro cargo del PSOE después de una nueva denuncia por acoso en los canales internos del partido

Marta Pérez Miguel

Madrid |

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado de manera contundente que se haya intentado "tapar" o "encubrir" los presuntos casos de acoso sexual denunciados en las últimas semanas contra varios cargos del partido.

"Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de tapar ningún caso", ha dicho durante la comparecencia ante los medios que ha realizado para explicar las conclusiones del informe sobre los presuntos casos de acoso del exdirigente socialista, Francisco Salazar, en los que el partido considera que el exasesor incurrió en una falta "muy grave". Además, se ha abierto un expediente informativo contra su estrecho colaborador, Antonio Hernández, por ocultar los hechos.

"Todo el apoyo jurídico que necesiten"

Torró ha pedido perdón a las denunciantes porque la interacción con ellas "no se hizo bien", pero ha aclarado que "no" se borraron las denuncias, sino que se produjo "una ocultación conocida en el lenguaje informático como 'ofuscación'". No obstante, ha dejado claro que en caso de que las mujeres que han denunciado quieran acudir a la Fiscalía, el PSOE les dará todo el apoyo jurídico que necesiten, además de ayuda psicológica.

Sobre por qué el propio partido no eleva el caso, como sí ha hecho con el que afecta al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, la secretaria de Organización ha explicado que en su caso, se le imputan "muchos otros casos de malversación, tráfico de influencias", por lo que "no se puede comparar" con las "conductas machistas y asquerosas" que se tratan en el PSOE.

Expediente contra Javier Izquierdo

Rebeca Torró también ha informado de que el PSOE no ha recibido ninguna denuncia contra el ya exmiembro de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, pero que considera que no fue "claro" a la hora de presentar su renuncia, por lo que le abrirá un expediente de oficio para esclarecer los hechos.

"Ayer por la tarde recibí su renuncia voluntaria por motivos familiares y profesionales. Después empezamos a ver informaciones en los medios de comunicación sobre que podía ser un posible caso de acoso. El PSOE no ha recibido ninguna denuncia respecto a Javier Izquierdo. Primero dimite o renuncia de manera voluntaria, luego vemos lo que sale en medios. Creo que podría haber sido más claro. Por ello, he decidido abrirle un expediente informativo de oficio sin denuncia, pero dado que han aparecido noticias como que se trata de un posible caso, animo a que, si hay compañeras o compañeros que conozcan este caso, que lo denuncien", ha dicho.

