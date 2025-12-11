CRISIS PSOE

Dimite otro cargo del PSOE después de una nueva denuncia por acoso en los canales internos del partido

Es el cuarto nombre del partido que sale señalado por estos presuntos casos de acoso que han estallado en los últimos días.

"Hasta el moño de puteros y acosadores": el 'Me too' del PSOE explota y hace temblar al sanchismo

García-Page: "Cuando uno se encuentra a alguien que es amoral en el bolsillo, hay que esperar que lo sea también en la bragueta"

Roberto Gómez Ramos

Madrid |

Javier Izquierdo en una foto de archivo
Otro nuevo dirigente del PSOE ha dimitido este jueves de todos sus cargos después de haber sido denunciado por presunto acoso sexual en los canales internos del partido. Se trata de Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva del PSOE y senador por Valladolid.

Ha sido el propio Izquierdo el que ha anunciado en redes sociales su renuncia como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y como senador, aunque asegura que lo hace "para afrontar otras tareas profesionales y personales".

Según ha avanzado eldiario.es, Izquierdo se ha ido saliendo durante la tarde de todos los grupos de WhatsApp internos del partido, pero desde el PSOE, de momento, guardan silencio sobre las causas de esta repentina dimisión.

También El País ha destacado que Izquierdo se ha ausentado durante este jueves en varios actos relacionados con el PSOE de Castilla y León.

Quién es Javier Izquierdo

Javier Izquierdo es una persona que ha ido pasando por varios cargos del partido desde 2007 hasta convertirse en los últimos años en uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que ha ejercido como Secretario de Estudios y Programas y como Secretario Ejecutivo de Formación y de Estrategia y Acción Electoral.

Arquitecto de profesión, su carrera política comenzó en 2007 en el Ayuntamiento de Valladolid, donde fue concejal y portavoz del PSOE hasta 2015, que dio el salto a las Cortes de Castilla y León.

Su papel dentro del partido fue creciendo de tal manera que en febrero 2020 fue nombrado delegado del Gobierno en Castilla y León, aunque apenas estuvo un año y medio en un cargo que dejó para incorporarse a responsabilidades orgánicas en la Ejecutiva Federal del PSOE.

También fue diputado en el Congreso entre 2016 y 2020 y desde julio de 2023 era senador por Valladolid.

