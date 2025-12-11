García-Page: "Cuando uno se encuentra a alguien que es amoral en el bolsillo, hay que esperar que lo sea también en la bragueta"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pasado este jueves por los micrófonos de Por Fin, donde ha analizado la crisis interna desatada en el PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual que afectan a algunos de los altos cargos del partido.

"Cuando uno da con un gamberro o un sinvergüenza puede soñar con una ligera amputación, pero cuando lo que te encuentras es a un grupo muy numeroso que trabajan en red o, en todo caso, se han solapado, uno piensa en qué estarían pensando la gente que se ha responsabilizado de sus nombramientos para juntar a gente con esta desvergüenza", ha explicado.

El manchego ha hecho, además, una interesante reflexión sobre la amoralidad: "Lo que estamos viendo es una dosis tremenda de amoralidad (…) Cuando uno se encuentra a alguien que es amoral en el bolsillo, hay que esperar que lo sea también en la bragueta (…) Si han sido amorales a la hora del todo vale en política, ¿por qué vamos a pensar que son muy morales en otras facetas de la vida? O se practica en conjunto o se falla en conjunto".

"La amoralidad de este grupo de primarias, porque sus instintos son primarios, no les define como socialistas, aunque hayan tenido el carnet", sentenciaba un Page que también ha asegurado que una de las cosas que más clara tiene en la vida es que "la inmensa mayoría del PSOE no nos merecemos este escándalo en espiral".

Se ha mostrado, además, "muy preocupado" ante esta sucesión de escándalos que azotan a nombres importantes dentro del partido en los últimos días. "Es muy grave, sobre todo, el no saber dónde va a acabar este precipicio. Van tirando de hilos y parece que unos llevan a otros. Esto define un perfil mucho más que anecdótico, preocupante", explicaba.

Page también ha expresado su preocupación por cómo pueden afectar estos hechos al partido en clave autonómica y municipal. "Ojalá se pudieran separa los comportamientos individuales o grupales en los colectivos tan numerosos", ha dicho el líder del PSOE manchego.