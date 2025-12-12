Ya es oficial: así quedarán las cuantías de las pensiones en 2026 con la subida del 2,7%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes la revalorización del 2,7% para todas las pensiones contributivas a partir de enero de 2026. El dato llega tras ratificarse un IPC interanual del 3% en noviembre, lo que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de más de 9,4 millones de pensionistas. La subida, vinculada al IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 (2,66%, redondeado al 2,7%), se aplicará sobre 10,4 millones de prestaciones del sistema, además de las 728.000 correspondientes al Régimen de Clases Pasivas.

Con esta actualización, la pensión media del sistema, situada hoy en 1.316,7 euros mensuales, aumentará unos 35 euros al mes, lo que equivale a unos 490 euros adicionales al año repartidos en 14 pagas. El Gobierno subraya que esta revalorización mantiene intacto el compromiso de blindar el poder adquisitivo de los beneficiarios, una medida encuadrada en la reforma aprobada en 2021.

Subidas por tipo de pensión

Las pensiones de jubilación, que suman 6,6 millones de beneficiarios, serán las que más aumenten en términos nominales: unos 40,8 euros mensuales de media, alcanzando los 1.552,31 euros al mes. En el caso de la pensión de viudedad, sustento económico principal para 1,5 millones de personas, en su mayoría mujeres, el incremento será de 25,3 euros, hasta los 962,5 euros mensuales.

Las prestaciones por incapacidad permanente subirán 32,7 euros al mes, situándose en torno a los 1.250 euros, mientras que las pensiones en favor de familiares experimentarán un aumento medio de 21 euros mensuales, alcanzando los 784,25 euros. Estas mejoras afectarán a un millón de personas en el caso de la incapacidad permanente y a más de 46.700 beneficiarios en las prestaciones familiares.

Máximas, mínimas y no contributivas

La pensión máxima crecerá nuevamente por encima del resto debido al componente adicional pactado en la reforma, aumentando un 2,7% más 0,115 puntos extra. Esto elevará la prestación desde los 3.267,60 euros actuales hasta unos 3.360 euros al mes, es decir, unos 92 euros más mensuales y 1.288 euros al año.

Por su parte, las pensiones mínimas y las no contributivas, que en 2025 experimentaron fuertes incrementos de entre el 6% y el 9,1% para acercarse al umbral de suficiencia, volverán a subir por encima del 2,7%. El porcentaje exacto se fijará en los próximos días en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Según cálculos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el impacto total de esta revalorización en las cuentas públicas rondará los 5.700 millones de euros.

Un modelo consolidado y respaldado

La actualización de las pensiones vuelve a aplicarse conforme a la Ley 21/2021, que estableció el IPC real como referencia tras más de una década de subidas fijas que llegaron a congelarse. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el sistema español constituye "un ejemplo de equidad y solidez en Europa", subrayando además que los autónomos también verán incrementada su pensión entre 24,6 y 27,3 euros mensuales de media.

El dato definitivo del IPC, publicado el 12 de diciembre, confirma así la segunda subida consecutiva inferior al 3%, tras el 2,8% aplicado en 2025, manteniendo la senda de estabilidad y previsibilidad marcada por la reforma.