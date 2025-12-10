El nuevo permiso para los trabajadores que entra en vigor el 1 de enero: así lo comunica la Seguridad Social

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha comenzado una campaña informativa dirigida a cientos de miles de progenitores que pueden beneficiarse del permiso de nacimiento y cuidado del menor. Esta prestación, que unifica las de maternidad y paternidad, tiene como objetivo proteger periodos de descanso y permisos derivados del nacimiento de un hijo, la adopción o acogimiento.

Según la Seguridad Social, se prevé que esta medida pueda beneficiar a más de 365.000 padres. En estos últimos días deberían haber recibido correos electrónicos o mensajes con la información correspondiente sobre cómo presentar la solicitud de ampliación del permiso por nacimiento.

Qué dice la Seguridad Social

En la comunicación que ha llevado a cabo el Ministerio de Seguridad Social se menciona el Real Decreto-ley 9/2025 por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado al menor. Se añaden dos semanas (cuatro en el caso de monoparentalidad) de suspensión del contrato por cuidado del menor que se pueden disfrutar hasta que el hijo o hija cumpla los 8 años y de forma flexible. De esta manera, se garantiza así la conciliación entre la vida laboral y la familia. Para esta medida, se establece que se pueda solicitar la ampliación del permiso a partir del 1 de enero de 2026 y con una antelación máxima de 15 días a la fecha de inicio del periodo de disfrute.

El Ministerio ha informado de cómo solicitar las dos semanas adicionales para el permiso por paternidad. Estas pueden realizarse por los mismos medios que el resto de la prestación, aunque es prioritario su envío por medios electrónicos, principalmente a través del portal 'Tu Seguridad Social'. Para aquellos padres que no dispongan de correo electrónico, el INSS proporciona información en cartelería informativa -que se distribuirá en Centros de Atención e Información y en centros de salud- sobre cómo presentar la solicitud, además de acompañar un enlace a una página web con todos los datos.

Los autónomos que fueron padres

Con esta campaña, la Seguridad Social pone de manifiesto su prioridad por facilitar estos trámites. Sobre todo para los autónomos que, aunque se equipare al de los trabajadores por cuenta ajena, las seis primeras semanas son obligatorias e ininterrumpidas, mientras que las 10 restantes pueden disfrutar de forma voluntaria.

El Ministerio ha informado que estos trabajadores deberán aportar el impreso de su solicitud, el libro de familia o certificado de paternidad, copia del DNI y declaración de la situación de la actividad. Todo ello para poder beneficiarse de este permiso que fomenta la corresponsabilidad e impulsa la igualdad de género al equiparar el permiso por paternidad y por maternidad.