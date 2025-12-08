Verifactu: empresas y autónomos esperan aclarar dudas ante el "desconcierto" por su aplazamiento

Los autónomos y empresas españolas están pendientes de nuevos anuncios del Gobierno sobre el sistema de verificación de facturas que pretende aplicar el Ministerio de Hacienda, después de que el organismo dirigido por María Jesús Montero decidiera aplazar un año su entrada en vigor.

La prórroga pretende facilitar la adaptación tecnológica de compañías y autónomos según el propio ministerio. De este modo, las nuevas obligaciones Verifactu no serán exigibles hasta el 1 de enero de 2027 para quienes tributan en el impuesto de sociedades, y hasta el 1 de julio de 2027 para el resto, incluidos los trabajadores autónomos. El calendario inicial situaba la entrada en vigor en 2026.

Un mensaje contradictorio para el sector empresarial

La decisión ha provocado reacciones diversas. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera que el aplazamiento "transmite un mensaje profundamente negativo", al entender que refleja improvisación y falta de planificación normativa. Según la organización, este retraso genera dudas sobre la capacidad de previsión de la política fiscal y afecta a la confianza del tejido empresarial.

Transmite un mensaje profundamente negativo

Del mismo modo, la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Catalunya y Baleares (APttCB) ha alertado del "desconcierto" que ha provocado la noticia. Su presidente, Joan Torres Torres, recuerda que muchas asesorías y sociedades habían realizado inversiones importantes —en licencias, software y formación— que ahora quedan en suspenso hasta que se aclare un calendario definitivo. La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) incluso había presentado una plataforma de inteligencia artificial para anticipar los retos tecnológicos del nuevo sistema.

Torres reclama que el Gobierno publique un calendario claro, coherente y técnicamente escalable, y que se articulen medidas para evitar que las inversiones realizadas queden en vano.

"Un alivio" para los autónomos

Desde otra perspectiva, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha celebrado el aplazamiento, que considera "un alivio para muchos autónomos". Amor asegura que "no se puede implementar una ley con sanciones cuando no hay seguridad jurídica", y valora que "el sentido común haya reinado".

Qué es Verifactu

El sistema Verifactu obliga a que todos los programas de facturación generen un registro inviolable de cada factura, que no pueda modificarse ni eliminarse. Esta información debe estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea mediante el envío automático o mediante almacenamiento seguro.

Estas obligaciones afectan únicamente a quienes utilizan software de facturación, quedando excluidos los contribuyentes del Suministro Inmediato de Información (SII) y los residentes en País Vasco y Navarra, así como quienes facturan de forma manual.