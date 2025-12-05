Qué es Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda: tipos de contrato de alquiler que permitirá y otras claves

El Gobierno ha rebautizado la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Sepes, como Casa 47 y lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España.

El nombre de Casa 47 hace alusión al artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho a una vivienda digna.

La entidad nace, según explicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con el objetivo de blindar la vivienda pública y frenar la especulación. "Estamos creando algo nuevo y bueno para España", afirmó la ministra.

Qué alquileres permitirá firmar

La nueva compañía podrá firmar contratos de alquiler de una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre que se mantenga la mayor parte de las condiciones de acceso.

En este punto hay dos etapas:

Una primera fase con un contrato de 14 años de duración

una segunda fase con prórrogas automáticas cada 7 años sujetas al cumplimiento de la mayoría de condiciones

Ningún alquiler podrá sobrepasar el 30 % de la renta media del territorio ya que el precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y no por el coste de construcción, y habrá un tope por comunidades autónomas. A modo de ejemplo, podrán bajar las rentas en Madrid un 38 % sobre el precio de mercado, o a la mitad en el caso de Málaga.

A quién va dirigido

Casa 47 está dirigido al 60 % de la población que cobra rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (a las inferiores se les apoya a través de la vivienda social) y en 2026 se habilitará un portal 'online' en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos de acceso y formalizar las solicitudes.

A la entidad se incorporarán 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb con capacidad para albergar 55.000 casas, además de los activos del patrimonio del Estado que ya ha asumido. En lo que va de año, la empresa ha licitado la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas.

Esta empresa gestionará todo el ciclo de la vivienda, desde el urbanismo, edificación, entrega de llaves y gestión del alquiler.

La importancia de un pacto de Estado

Dedse el Gobierno insisten en la necesidad de un pacto de país en torno a la Vivienda y la ministra entiende que "está más forjado" de lo que se puede escuchar en el Congreso de los Diputados y asegura que en este momento son más los que están trabajando que los que están acentuando la diferencia.

Insiste en que Casa 47 va a trabajar con rigor, seriedad, planificando, construyendo sin repetir los errores del pasado y contando con todos para elevar el parque público de vivienda.

La creación de Casa 47 será aprobada el próximo martes en el Consejo de Ministros y se sustenta en cuatro ejes:

Planificación : se busca "no repetir los errores del pasado" planificando dónde dónde construir para que no se haga en zonas que se puedan inundar y evitar sucesos como la dana en Valencia

: se busca "no repetir los errores del pasado" planificando dónde dónde construir para que no se haga en zonas que se puedan inundar y evitar sucesos como la dana en Valencia Construcción: El Gobierno asegura que construirá viviendas con calidad que estarán blindadas permanente al ámbito público

El Gobierno asegura que construirá viviendas con calidad que estarán al ámbito público Participación: el proyecto se propone involucrar a los vecinos en el proceso de construcción de barrios para hacerlo más participativo

el proyecto se propone en el proceso de construcción de barrios para hacerlo más participativo Estabilidad: el Ministerio de Vivienda explica que Casa 47 pondrá a las "personas en el centro dándoles tranquilidad y asequibilidad", de ahí la propuesta de que los contratos de alquiler puedan ser de hasta 75 años.

En cualquier caso, la directora general de la Entidad Estatal de Vivienda, Leire Iglesias, ha añadido por su parte que éste no es un proyecto de un día ni de dos, sino de continuidad que tiene que tener estabilidad y recorrido.