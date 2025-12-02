El Gobierno anuncia una oferta pública de empleo para la UNED: número de plazas y cómo se distribuyen

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado la oferta pública de empleo para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con el objetivo de reforzar la universidad pública.

En total, se han aprobado 193 plazas para docentes y personal técnico -colectivos de personal técnico, Gestión y Administración y Servicios de la UNED-.

Cuántas plazas se ofertan y cómo se distribuyen

Esas 193 plazas se distribuyen de la siguiente manera:

95 cuerpos docentes

98 de perfil técnico

Del total de las plazas destinadas a los cuerpos docentes, hasta 58 se convocarán a concurso en las figuras de profesores y profesores titulares de la universidad, mientras que 37 serán para profesores y profesores permanentes laborales.

Dentro de esa división, nueve de las plazas para profesores y profesores titulares y cinco para profesores y profesores permanentes se reservan para personal investigador doctor que haya obtenido el certificado I3 o el certificado R3.

Las plazas que no sean cubiertas se convocarán nuevamente en otra oferta de empleo público, siempre y cuando no pasen más de tres años desde la publicación de la oferta de empleo público que las hubiera autorizado. Es decir, como muy tarde se podrán convocar en 2028.

También se ha aprobado la convocatoria de 58 plazas del cuerpo de catedráticos de la universidad por el procedimiento de promoción interna. Las bases, el temario, las fechas de presentación y plazos de presentación para la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El lapsus de Óscar López con el cargo de Pilar Alegría

Tras el anuncio, el ministro y la portavoz han intercambiado un momento de bromas, ya que cuando López ha comenzado su intervención, ha confundido el cargo de Pilar Alegría: "Me hace mucha ilusión anunciar esto, además Pilar es de universidades".

Sin embargo, el cargo de universidades está incluido en la cartera de Ciencia, que la ostenta la ministra Diana Morant. "Me ha dado una competencia nueva", ha señalado Alegría entre risas, al tiempo que ha recordado que en Aragón sí fue Consejera de Universidades.