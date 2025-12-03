Cuándo entrará en vigor la subida de sueldo de los funcionarios: esto es lo que dice el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-ley para permitir las subidas salariales de los funcionarios pactada para este 2025 entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF, ya que CCOO está valorando si adherirse al acuerdo o no. La subida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Este decreto permitirá que los salarios de los empleados públicos se actualicen desde enero del próximo año un 1,5%. Un aumento que forma parte de la subida global del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF para el periodo 2025-2028.

Este 11% se distribuirá en un alza del 2,5% para este año, del 1,5% para 2026 (con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC), del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

Cuándo entra en vigor

Respecto a su entrada en vigor, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el decreto "entra en vigor tan pronto como se apruebe". Es decir, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En cambio, López recuerda que todo Real Decreto-ley "hay que ratificarlo en el Congreso de los Diputados" una vez aprobado. Por tanto, la subida salarial de los funcionarios se votará la próxima semana en el Congreso, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Española: "Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación".

A quiénes afecta

Así las cosas, el acuerdo para la subida salarial vincula a todas las administraciones públicas, lo que supone casi 3,5 millones de empleados públicos. Sin embargo, el Real Decreto aprobado este martes únicamente contempla el pago para los funcionarios de la Administración del Estado.

En este sentido, el ministro López recordó que "como ha ocurrido siempre, el resto de administraciones, para sus servidores públicos, tienen que aplicar la cantidad, pero el pago se tiene que acordar en cada territorio (...) Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tiene que acordar la forma de pago". De este modo, en el sector público estatal el incremento de 2025 se hará efectivo este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025. Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 efectivos del sector público estatal.

Por su parte, el resto de las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de la administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.