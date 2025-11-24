"VeriFactu revolucionará la facturación en España": el experto Luis Peche explica el nuevo sistema de la Agencia Tributaria

LEER MÁS ESPACIO HISPACOLEX

"Verifacto es únicamente el nombre que recibe el nuevo sistema de emisión de facturas verificables", ha señalado Luis Peche, socio y abogado economista del Departamento de Derecho Mercantil de HispaColex, quien ha añadido que la Agencia Tributaria busca "mejorar la transparencia de las operaciones comerciales y simplificar el cumplimiento normativo tributario", aunque en realidad significa "el aumento del control fiscal y la lucha contra el fraude".

La clave del sistema, según el experto, es que todo software de facturación deberá generar un registro por cada factura emitida, impidiendo su modificación o eliminación posterior sin que quede constancia. Si un usuario se equivoca al emitir una factura, podrá cambiarla, pero quedará registrada tanto la factura original errónea como la nueva correcta.

Peche ha explicado que existen dos vías para cumplir con VeriFactu: con remisión automática a la Agencia Tributaria, considerada "la opción más completa", y sin remisión automática, que ofrece "menos transparencia" pero obliga a conservar todos los registros de facturación en el propio sistema para posibles comprobaciones. Respecto a los requisitos, las facturas mantendrán los elementos habituales (número, fecha, datos fiscales, descripción, base imponible, tipo de IVA e importe total), pero incorporarán dos novedades: un código QR en todas las facturas y la frase "VeriFactu" en aquellas emitidas por quienes hayan optado por el sistema de remisión automática.

En cuanto a los plazos de adaptación, las pymes deberán hacerlo a partir del 1 de enero de 2026, mientras que los autónomos tienen de plazo hasta el 1 de julio de 2026. No obstante, Peche ha recomendado no esperar hasta el último momento: "No podemos esperar a llegar al 1 de enero para adaptarnos, sino que previamente hemos tenido que ir adaptando nuestro sistema".

El abogado ha aconsejado a empresarios y autónomos "elegir y valorar la modalidad que se adapte mejor a sus circunstancias" y "planificar esa transición" con tiempo suficiente para que sea lo más fluida posible, reconociendo que este nuevo reglamento "va a suponer unos importantes dolores de cabeza" que, sin embargo, "podemos solucionarlo y preverlo con antelación suficiente".