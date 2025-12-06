Qué inquilinos podrán optar a los alquileres asequibles de Casa 47: los requisitos de la nueva empresa de vivienda pública

La nueva empresa pública de vivienda anunciada por Pedro Sánchez hace un año está más cerca de ser una realidad. El antiguo Sepes, rebautizado con el nombre de 'Casa 47', fue presentado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este jueves en un acto en el que detalló las claves del proyecto que comenzará a funcionar el primer trimestre de 2026.

La Entidad Estatal gestionará el parque público durante todo el ciclo de la vivienda, es decir, desde el urbanismo, edificación, entrega de llaves y gestión del alquiler. Y todo ello, a precios asequibles. El nombre de 'Casa 47' viene del artículo 47 la Constitución Española, en el que se alude a que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, y que serán los poderes públicos los que promoverán las condiciones necesarias para hacer este derecho efectivo.

¿De dónde salen las viviendas y cuántas hay?

La base son construcciones propias que realizará la empresa, pero también hay viviendas pertenecientes a suelos del Estado. Isabel Rodríguez anunció que lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir viviendas y que estas se sumarán al parque público que también incluye inmuebles de Ministerios como el de Defensa, Hacienda o Interior.

También hay más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas, propiedad de la Sareb, que se están incorporando. En lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España.

¿Cuánto costarán los alquileres?

Isabel Rodríguez explicó que la idea es que los alquileres de estas viviendas sean asequibles, por lo que ninguno podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio, ya que el precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y no por el coste de construcción. Es decir, que la brecha entre el precio de construcción y el alquiler lo asumirá el Estado.

También dijo que habría un tope por comunidades autónomas y puso de ejemplo Madrid y Málaga. En la capital, las rentas podrán ser un 38% por debajo del precio del mercado, mientras que en la ciudad andaluza, esa bajada podría llegar incluso a la mitad. Según las fórmulas explicadas por la ministra, el alquiler podría rondar los 680 euros mensuales.

A qué inquilinos están dirigidos: requisitos para acceder

A falta de conocer la letra pequeña de los requisitos para optar a estos alquileres, la idea de Casa 47 es dirigirse al 60% de la población que cobra rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM -a las inferiores se les apoya a través de la vivienda social y a las superiores, se entiende que no tienen problema para acceder al mercado libre-.

Es decir, que las rentas aproximadas tendrían que ir desde los 16.800 euros hasta los 63.000 euros anuales.

En 2026 se habilitará un portal 'online' en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos de acceso y formalizar las solicitudes.

¿Cuánto durarán los contratos?

La ministra explicó el jueves que "la idea es que sean casas para toda la vida" siempre y cuando no cambien las circunstancias que hayan permitido el acceso a ellas. Durante la presentación, Rodríguez aseguró que los contratos tendrían una vigencia máxima de 75 años, con prórrogas que se irían renovando cada siete años.