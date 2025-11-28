Así quedarán las cuantías de las pensiones en 2026 con la subida del 2,7%

Las pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 en torno a un 2,7%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual.

Este viernes se ha conocido el dato adelantado del IPC de noviembre, que permite calcular de forma aproximada el incremento de las pensiones para el próximo año. La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el IPC definitivo.

La fórmula de revalorización de las pensiones, recogida en la Ley de reforma de las pensiones, tiene en cuenta el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor) para determinar la subida de estas prestaciones.

IPC adelantado de noviembre: 3%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del IPC de noviembre (3%), con lo que es posible anticipar cuánto se revalorizarán las pensiones contributivas en 2026 haciendo la media de los doce meses anteriores, en este caso diciembre 2024-noviembre de 2025.

El cálculo obtenido es del 2,66%, con lo que las pensiones contributivas y las de clases pasivas del Estado subirán el próximo año en torno a un 2,7%. Este año, las pensiones contributivas se revalorizaron un 2,8% porque la inflación media fue mayor, mientras que en 2024 aumentaron un 3,8% y en 2023 lo hicieron en un 8,5%.

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Así quedarán las cuantías

La revalorización supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales.

En el caso de las pensiones máximas, actualmente fijadas en 3.267,60 euros brutos mensuales, pasarán a ser de aproximadamente 3.359,6 euros al mes en catorce pagas.

Según las últimas cifras disponibles, la pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.316,7 euros en noviembre, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior.

Con la revalorización, la pensión media pasaría a ser de 1.352-1.355 euros al mes. Esta pensión comprende las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares.

En cuanto a la pensión media de jubilación, que perciben más 6,5 millones de personas, y que actualmente se sitúa en 1.511,5 euros mensuales, subiría alrededor de 41 euros al mes.

Queda por saber la cuantía de las pensiones mínimas y no contributivas

Para mejorar la equidad y suficiencia de las pensiones, la reforma que aprobó el Gobierno con Escrivá como ministro contempla mejoras en las pensiones no contributivas para igualarse al umbral mínimo de pobreza y contempla subidas por encima de los precios.

Este año, la subida que experimentaron fue del 6% en el caso de las mínimas y del 9% en el caso de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por encima en ambos casos del alza del 2,8% que registraron las pensiones contributivas.

Así, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementará en 2026 de igual manera al estar su cuantía referenciada a la de las pensiones no contributivas.

Asimismo, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada en función del IPC, subirá adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza.