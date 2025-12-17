Albert Rivera señala el sistema de pensiones español: "Si un jubilado medio cobra más que un trabajador..."

El ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido protagonista en las últimas horas después de volver a cargar contra el sistema de pensiones español afirmando que "es injusto" y abogando por una profunda y difícil reforma que permita al contribuyente cotizar en un sistema mixto.

"Si un jubilado cobra más que un trabajador medio, el sistema es insostenible e injusto. Podemos seguir mirando hacia otro lado, pero el problema seguirá ahí y cada vez será más grave", afirmaba en un mensaje en sus redes sociales.

Propone un sistema en el que se pudiera elegir entre cotizar al sistema público o tener sistemas privados de pensiones o fórmulas mixtas para ahorrar. "No digo que sea totalmente privado, pero hagamos un complemento", explicaba en Espejo Público.

Rivera señalaba, además, que "se está comprometiendo la actualidad con pensiones que muchos ni siquiera tenemos la expectativa de que se puedan cobrar como las conocemos" y avisa de que "con estos sueldos de hoy, no vamos a tener pensiones en un futuro".

Reconoce, eso sí, la dificultad de sacar adelante una reforma de estas características con la situación política actual. "Yo entiendo que ningún gobierno puede hacer esta reforma solo porque la oposición te come", explica un Rivera que cree que esto tiene que hacerse a través de un gran Pacto de Estado.

"Tendría que haber un Pacto de Estado, como se hizo con los Pactos de Toledo, en el que dijéramos que esto no es cosa ni de izquierdas ni de derechas, son matemáticas", reclamaba en el programa de Antena 3.

Y terminaba lanzando una reflexión: "No podemos pagar las pensiones y estamos endeudando a los jóvenes españoles a pagar durante años las pensiones actuales, ¿por qué no hacemos un pacto intergeneracional?".