El transporte público esencial que no cubrirá el abono único de 60 euros

El Gobierno anunció ayer la creación de un abono único de transporte público con el objetivo de simplificar el acceso a la movilidad y fomentar el uso de alternativas sostenibles al coche privado. La medida, presentada por el presidente Pedro Sánchez, fija un precio mensual de 60 euros para adultos y de 30 euros para jóvenes menores de 26 años, y entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero de 2026.

El nuevo abono permitirá viajar de forma ilimitada en los servicios de transporte de competencia estatal, es decir, los trenes de Cercanías de Renfe, la Media Distancia convencional y los autobuses interurbanos de largo recorrido gestionados por el Estado.

Lo que sí entra… y lo que no

El abono no incluye los metros, tranvías ni autobuses urbanos, que son los medios de transporte más utilizados para los desplazamientos diarios dentro de las grandes ciudades. El Metro de Madrid o el de Barcelona, los tranvías metropolitanos o los autobuses municipales, como la EMT en Madrid, seguirán funcionando con sus propios abonos y tarifas, al depender de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Esto obliga a muchos a combinar el nuevo abono estatal con títulos locales si quieren completar su recorrido diario. En la práctica, un trabajador que viva en un municipio del área metropolitana y se desplace en Cercanías hasta la ciudad podrá ahorrar en el trayecto interurbano, pero tendrá que seguir pagando un abono adicional para usar el metro o el autobús urbano al llegar a su destino.

Para quienes usan con frecuencia Cercanías, Media Distancia o autobuses estatales, el ahorro puede ser notable. Pero hay millones de ciudadanos cuyo día a día depende del metro o del autobús urbano.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que el billete único de transporte echará a rodar el próximo 19 de enero y no sustituirá otros descuentos del transporte, como el abono mensual de Cercanías a 20 euros, ayudas que en principio expiraban el 31 de diciembre, pero que se prorrogarán durante todo 2026.

También ha recordado que ya en enero de este año anunció que se introduciría un billete único en España en 2026, aunque también ha reconocido que la intención inicial era que hubiera incorporado más medios de transporte, no solo los de titularidad estatal.