SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Qué pasa con el SMI: cuánto subirá el salario mínimo en 2026

El Ministerio de Trabajo y de Hacienda abordan la subida del salario mínimo, mientras la patronal advierte del impacto económico del absentismo y la escasez de mano de obra en sectores concretos.

Así quedaría la subida del salario mínimo en 2026 con la propuesta de los sindicatos: hasta 1.273 mensuales

María Baraza

Madrid |

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz/ Eduardo Parra / Europa Press
El debate del mercado laboral ha vuelto a intensificarse. El Ministerio de Trabajo ha anunciado que después de Navidad retomará la negociación para la subida en 2026 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Mientras que los sindicatos y patronales tienen posiciones enfrentadas sobre el incremento del SMI, la CEOE alerta del impacto económico del absentismo laboral y de falta de personal en sectores clave en el país como hostelería, transporte o sanidad.

Para el Ministerio de Trabajo, esto supondría incrementar el SMI para 2026 en 37 € al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o aumentarlo en 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.

El Gobierno reabre la negociación en 2026

El Ministerio de Trabajo volverá a reunir a sindicatos y empresarios tras las fiestas de Navidad para fijar la subida del SMI. El informe del Comité de Expertos propone dos situaciones: una subida del SMI del 3,1 % en el que el IRPF queda exento o del 4,7 % si este impuesto se tributa. Estas medidas elevarían el salario hasta los 1.221 € o 1.240 € en catorce pagas.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda estudia ajustar la deducción del IRPF para adaptarlo al nuevo SMI con el objetivo de garantizar que el salario neto de las personas con menos ingresos aumente.

Garamendi alerta del coste del absentismo

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido sobre el absentismo laboral, ya que podría generar un coste mayor a 32.000 millones de euros. Además, ha señalado la escasez de trabajadores en sectores como la construcción, la hostelería o el transporte. El presidente de la CEOE ha criticado el aumento de los costes laborales derivados de la negociación colectiva y ha pedido mayor seguridad jurídica y confianza para las empresas.

