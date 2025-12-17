Así quedarán todos los precios del transporte público en 2026, tras el nuevo abono único: metro, bus, Renfe…

El transporte público entra en 2026 con muchos cambios. Y, como es lógico, ahora surgen muchas dudas. El Gobierno pondrá en marcha un nuevo abono único estatal de tarifa plana, que convivirá con la prórroga de los descuentos en metros y autobuses urbanos e interurbanos. El 19 de enero de 2026 será el primer día en el que los ciudadanos podrán utilizar este nuevo título.

La gran novedad es el abono único estatal, que costará 60 euros al mes para adultos y 30 euros para menores de 26 años. Con él se podrá viajar de forma ilimitada por toda España en Cercanías y Rodalies, en los trenes de Media Distancia convencional de Renfe y en los autobuses de largo recorrido que dependen del Estado. Es decir, es un único título que permite combinar trenes regionales y buses interurbanos entre comunidades, independientemente del lugar de residencia del usuario.

Este abono no incluye, al menos de inicio, la alta velocidad (AVE, Avlo, Alvia y similares), que seguirá funcionando con precios dinámicos y descuentos clásicos como los de familia numerosa o Carné Joven. Tampoco entran por ahora el metro, los tranvías ni los autobuses urbanos o metropolitanos, que dependen de administraciones autonómicas y locales. Aun así, Óscar Puente contaba ayer que la idea es que con el tiempo estas redes se vayan incorporando al sistema mediante acuerdos específicos.

Los descuentos se mantienen

En paralelo a la llegada del abono único, el Gobierno mantendrá en 2026 los descuentos que ya estaban vigentes. En Media Distancia convencional seguirá aplicándose una rebaja del 40% sobre los precios habituales (70% para jóvenes), mientras que en los servicios Avant se conservará el descuento del 50%. En los autobuses estatales de largo recorrido, la bonificación continuará siendo del 50% en general y del 70% para menores de 26 años. Además, el abono recurrente de Cercanías por 20 euros mensuales seguirá existiendo, de modo que cada viajero podrá elegir el título que más le convenga según su uso.

En la práctica, un usuario que se mueve a diario dentro de un área metropolitana quizá siga prefiriendo su abono local, pero quien combine Cercanías, Media Distancia y buses interurbanos puede ahorrar de forma notable con el nuevo abono estatal. El propio Gobierno calcula que hay alrededor de dos millones de potenciales beneficiarios y que, en algunos casos, el ahorro frente a la suma de billetes y abonos actuales puede rondar el 60%.

En los autobuses de largo recorrido de concesión estatal, la lógica será similar. Los viajeros ocasionales podrán seguir comprando billetes con descuento, pero los usuarios intensivos tendrán la opción de pagar una tarifa plana mensual y viajar sin límite. La principal diferencia frente a años anteriores es que el precio máximo mensual será el mismo para todos, vivan en una gran capital o en una provincia con menos oferta.

Transporte urbano e interurbano

Donde habrá menos cambios visibles es en el transporte urbano e interurbano. Metros, tranvías y autobuses seguirán dependiendo de las decisiones de comunidades y ayuntamientos, aunque con apoyo económico del Estado. El esquema que se plantea para 2026 es una prórroga de las rebajas actuales, en torno al 30–40% sobre abonos mensuales y títulos multiviaje, siempre que las administraciones locales mantengan su parte de la financiación.

Madrid sirve como ejemplo claro de este modelo. Con las bonificaciones en vigor, el abono mensual de la zona A se sitúa en torno a los 32–33 euros, muy por debajo de su precio oficial sin ayudas. El abono joven mantiene una tarifa simbólica de 10 euros para todas las zonas, mientras que mayores de 65 años y menores de 15 viajan gratis gracias a programas específicos. En títulos de 10 viajes, el precio también se mantiene rebajado respecto a la tarifa estándar.

Es decir, el nuevo abono no sustituye a los abonos de metro o bus urbano, sino que se superpone. Un trabajador que solo se mueve dentro de su ciudad seguirá mirando el precio del abono autonómico, pero alguien que combine a diario Cercanías y Media Distancia puede encontrar más rentable pagar los 60 euros del abono único y complementar, si hace falta, con algún título urbano.