El rifirrafe de Arturo Pérez-Reverte y Carmen Chaparro: "Fiel a su costumbre de no leer lo que comenta"

El escritor Arturo Pérez-Reverte y la periodista Carmen Chaparro han desatado una polémica en la red social X después de que Pérez-Reverte compartiese un mensaje en el que pedía a sus seguidores que leyeran un artículo sobre la llamada 'literatura femenina' de la periodista María José Solano. El artículo, titulado 'El enemigo de las rubias', era calificado por el escritor como "demoledor".

Carme Chaparro se hacía eco del tweet y, citándolo, contestó con la captura de un artículo: "El prepucio es universal. El útero, femenino". Ante esto, Arturo Pérez-Reverte, respondió a la periodista atacándola: "Lo de @CarmeChaparro es como el chiste del oso y el cazador. Fiel a su costumbre de no leer lo que comenta (incluso de no leer lo que no comenta) la presentadora vuelve a dar lecciones de literatura, atribuyéndome un artículo (excelente y escrito por una mujer) que no es mío".

Un ataque al que Chaparro no tardó en responder. "¿Le atribuyo la autoría del texto? ¿Dónde? Mmm", contestó la periodista, dejando claro que en ningún momento le había achacado la creación del texto. Pero, aun así, lejos de zanjar la discusión, Pérez-Reverte volvió a atacarle.

"Estimada señora, debo decir que admiro su valentía, de la que, por mi parte, soy del todo incapaz. Si yo fuera analfabeto sería sin duda mucho más cobarde, o sea, mucho más prudente, a la hora de abrir la boca. O la tecla", le respondía el escritor tachándola de ignorante. Por el momento, ninguno de los dos ha seguido la disputa, pero a varios usuarios les ha recordado a una riña que ambos tuvieron hace unos meses.

Una disputa entre los mismos protagonistas

Esta no es la primera vez que Carme Chaparro y Arturo Pérez-Reverte son protagonistas de una disputa en redes sociales. Y es que el pasado mes de julio, en plena polémica por los disturbios en Torre-Pacheco donde colectivos ultraderechistas salieron a la caza de migrantes, Pérez-Reverte intentó incentivar más el odio hacia este grupo con un comentario también a través de redes sociales. Una publicación que la periodista no dudó en criticar.