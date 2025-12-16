Un bombero, sobre la baliza V16 tras atender un accidente: "No dejéis de llevar los triángulos"

A partir del próximo 1 de enero será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche y que sustituirá a los clásicos triángulos de emergencia. Muchos especialistas han hablado en las últimas semanas y se han pronunciado sobre este tema abriendo así un debate que desde la DGT justifican en la reducción del riesgo de atropello cuando los conductores salen a colocar la señalización.

En este sentido, se ha viralizado en redes sociales un vídeo de un bombero en la atención de un accidente de tráfico en unas circunstancias complicadas. En el vídeo puede verse al vehículo accidentado volcado, en un punto difícil en la carretera y a plena luz del día.

"En un cambio de rasante o con la luz del día la baliza no se va a ver (…) O señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema, 50 metros para que los demás vehículos puedan aminorar y no pillaros", explica este bombero en el vídeo.

"Esto está bien como una señal adicional, pero no dejéis de llevar nunca los triángulos en el coche", termina el vídeo.

Las limitaciones de la baliza V16

Hace unos días pasó por La Brújula el coordinador de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Carlos Javier Cantero, que defendió que "la seguridad vial no se entiende desde un despacho" y señaló las limitaciones de esta baliza.

“Si ese coche averiado, por la orografía del terreno o por el trazado de la vía, no es visible, la propia baliza tampoco lo va a ser”, explicaba. En un tramo de curvas, por ejemplo, el conductor que se aproxima solo verá el vehículo “una vez que ya estemos dentro de esa curva”, con lo que “esa anticipación al peligro va a desaparecer”.

También señalaba que la baliza depende de la batería o las pilas que duran con una intensidad apropiada entre 30 y 40 minutos. "Hoy en día los servicios de rescate están tardando alrededor de 60 minutos (…) ¿Qué va a pasar cuando esa señal deje de emitir luz?", decía.

Otro de los aspectos que destacaba Cantero es que "el interior de un coche detenido es uno de los lugares más inseguros de toda la carretera", ya que si un vehículo recibe un alcance por detrás "no tienes escapatoria" y "la energía del impacto que sufres es brutal".