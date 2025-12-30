El tiempo que pueden durar las pilas de las balizas V16 de la DGT: qué pasa si se apagan en plena emergencia

El día 1 de enero será obligatoria la baliza V16 en los coches. Se trata de un dispositivo luminoso de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la carretera o que su carga se encuentra caída sobre la misma.

El conductor deberá llevar el dispositivo a mano, preferiblemente en la guantera, para colocarlo, en caso de avería o accidente, en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.

Cuánto dura la pila

La DGT explica que la baliza está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. El hecho de que la emisión de la luz esté garantizada sólo durante 30 minutos ha generado críticas entre algunos expertos y conductores porque en muchos casos la grúa tarda en llegar más de ese tiempo.

Además el dispositivo incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable. Un aspecto que está siendo cuestionado porque a cambiar las pilar preventivamente cada año o año y medio como mucho. Si el dispositivo funciona con batería, se recomienda realizar una carga completa una vez al año, como mínimo

Habrá flexibilidad las primeras semanas

La DGT ha tratado de tranquilizar a los conductores en los últimos días avisando de que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil no van a empezar el año multando sino que serán flexibles durante las primeras semanas de obligatoriedad.

Es importante recordar que la baliza sirve para avisar de que hay un vehículo parado en la carretera por una incidencia, pero que el conductor tiene que seguir teniendo que llamar a su compañía de seguros para que venga la grúa y retire el coche o arreglen la avería.

Qué hacemos con los triángulos

La baliza V16 se ha implantado, según explica la DGT "con el propósito de ampliar la seguridad y reducir los accidentes" provocados por la colocación de los triángulos en el momento en que el vehículo tenía una avería, pero ya son muchos conductores que la están usando y en redes sociales se han podido ver vídeos y críticas cuestionando su efectividad

Principalmente se cuestiona la visibilidad del dispositivo y que la señal es muy débil. Hay un vídeo que circula en redes sociales que muestra dos vehículos parados en el arcén de una vía. Uno de ellos, con el triángulo, y el otro con una baliza tipo V-16.

La obligatoriedad de la baliza no impide que el conductor pueda seguir usando los antiguos triángulos, pero si decide ponerlos debe cerciorarse de que los puede colocar con seguridad. "Cuantos más elementos que sirvan para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería y nos protejan, mejor", explicó en LaSexta la portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Olaya Salardón.

El usuario debe saber que no le van a multar por seguir usando los triángulos además de la baliza V16, que es la que tiene la obligatoriedad, pero que debe asumir el riesgo de su colocación.