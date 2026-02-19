El motivo por el que la víctima del DAO de la Policía decidió grabar a modo de protección: "Todo lo que se oye en el audio es muy ilustrativo"

En Más de uno hemos hablado con Jorge Piedrafita, abogado de la agente que ha denunciado al DAO de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez. El letrado ha confirmado que tienen en su poder un audio de más de 40 de duración contra el que fuera jefe del cuerpo policial como prueba clave.

"Cuando ella recibe las distintas órdenes, la última orden de que tiene que llevar al DAO a su domicilio y una vez allí le dice 'bueno, te he llevado, ya retomo mis funciones', y él dice 'no, no, tienes que subir, te tengo que contar una cosa muy secreta'", cuenta el abogado, que añade que la denunciante pide que se lo cuente en el mismo vehículo, a lo que el exDAO insiste: "No, no, tienes que subir".

Así, una vez dentro de la vivienda, "engañada" y viendo que no había "nadie ni nada oficial", sino un claro "interés personal" en ella, la denunciante decide grabar los hechos. "Se activa su instinto policial e inicia la grabación a modo de protección", dice Piedrafita, que confirma que se trata de un audio de "más de 40 minutos".

El audio que aportan como prueba crucial lo es porque "todo lo que se oye es muy ilustrativo", según el letrado: "Sustenta lo que se denuncia en la querella y el hecho de su entidad es lo que hace que el DAO haya dimitido de una forma tan fulminante, porque creo que hasta el mismo martes él no sabía de la existencia del audio".

Marlaska no ha llamado a la denunciante ni a su abogado

El caso le ha valido muchas críticas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En una nueva bronca sesión en el Congreso de los Diputados este miércoles, la oposición pidió la dimisión de Marlaska al entender que sabía y tapó los hechos, mientras que el propio ministro señala que no conocía nada sobre los mismos, algo que sostiene Jorge Piedrafita.

No obstante, todavía no han recibido ninguna llamada del ministro desde que la querella se hizo pública. "Ni ha hablado con ella ni conmigo. Mi teléfono está abierto", asegura Piedrafita, que también comenta que la presunta víctima ha recibido las palabras de Marlaska en el Congreso como "una respuesta" a lo que él reclamó para "proteger" a la denunciante: "Es una persona que como víctima debe ser preservada. A partir de ahora, evaluaremos los pasos que da el ministro para ver si protege a la víctima o qué va a hacer".