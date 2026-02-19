El abogado de la víctima del DAO de la Policía confirma que Marlaska no ha hablado con ella: "Solo tiene que descolgar el teléfono y llamarnos"

Jorge Piedrafita, abogado de la mujer que ha denunciado al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel Jiménez, por agresión sexual, ha intervenido este jueves en Más de uno, donde ha conversado con Carlos Alsina.

Al inicio de la entrevista, Piedrafita ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se ha puesto en contacto ni con la víctima ni con su defensa. "Ni ha hablado con ella ni ha hablado conmigo", ha afirmado, subrayando que mantiene su disposición al diálogo: "solo tiene que descolgar el teléfono y llamarnos".

El abogado ha señalado que su clienta ha seguido las declaraciones del ministro en el Congreso y las ha interpretado como una respuesta a su solicitud de protección tras la denuncia. En este contexto, ha advertido de que actualmente "Está recibiendo múltiples ataques sobre su persona y mentiras".

Asimismo, ha explicado que analizarán las medidas que pueda adoptar el Ministerio para comprobar si efectivamente se garantiza la seguridad de la denunciante: "Evaluaremos los pasos que va a dar el ministro para ver si efectivamente garantiza su protección".

Durante la conversación, Alsina ha preguntado también por la posible implicación de otros miembros de la Policía Nacional. Piedrafita ha señalado que "El agresor y el brazo ejecutor de las amenazas y las ofertas por su silencio son los que han actuado sobre la víctima", no obstante, ha añadido que, a su juicio, la responsabilidad no se limita únicamente a quien comete los hechos. "Tan culpable es quien lo hace y quien lo tapa", ha afirmado, defendiendo que la investigación deberá determinar el alcance de esas responsabilidades.

Respecto a posibles encuentros entre la víctima y el agresor previos al día de los hechos en los que podrían haber comenzado esas prácticas violentas, el letrado ha insistido en que "la intimidad anterior de mi cliente es irrelevante" y ha explicado que, cuando su defendida recibió la orden de trasladar al entonces DAO a un domicilio, decidió activar una grabación como medida de autoprotección y "por instinto policial". Según ha relatado, en ese audio se recogen momentos que, a su juicio, resultan determinantes para atestiguar la agresión. "Todo lo que se oye en el audio es muy ilustrativo", ha asegurado.

Finalmente, ha apuntado que la existencia de ese material sería uno de los factores que explican la rápida dimisión del ex alto cargo policial.