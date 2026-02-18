El abogado de la denunciante por agresión sexual del DAO de la Policía Nacional responde a Marlaska: "Ella se ha sentido desprotegida"

"Ella está rota y destrozada. Si ya lo que sufrió fue terrible, toda la ola y el tsunami que hubo ayer, desvelándose su identidad y filtrándose todo, es peor", así cuenta Jorge Piedrafita en Espejo Público el estado en el que se encuentra su cliente tras conocerse la denuncia por agresión sexual contra el DAO de la Policía Nacional.

El abogado confirma que en el Ministerio del Interior no se pudo conocer la querella hasta este martes, cuando se hizo pública, puesto que tuvo que seguir un proceso al margen de la Policía. "Dadas las circunstancias de este caso, no podíamos acudir por el circuito ordinario de una denuncia policial. Hubiera sido un mes en el que la víctima hubiera estado a su merced", dice, a lo que añade que el trabajo ha sido de "máxima discreción" y "sin ningún tipo de interferencia policial".

Así, Piedrafita destaca que espera "protección" por parte de Fernando Grande-Marlaska hacia la víctima, y asegura que la agente se sintió "desprotegida" desde que la querella se hizo pública y se admitió a trámite: "Ella se siente decepcionada, pensaba que este señor iba a ser cesado fulminantemente y se le ha dejado dimitir. Igual que al asesor del DAO. A raíz de las palabras de hoy, esperamos que haya hechos".

El letrado también cuenta que la presunta víctima se encuentra de baja laboral desde que sucedieron los hechos, que nadie la llamó desde que dejó el cuerpo de manera temporal ni se revisó su baja. Un hecho que le resulta llamativo, al igual que cuando sucedió todo, que fuera destinada "casualmente" al mismo edificio en el que se encontraba José Ángel González, el entonces DAO: "Estas dos son cosas llamativas que hacen ver que este señor se sintiera poderoso".

Un calvario desde la agresión sexual: las pruebas que presenta contra el DAO

Además, Piedrafita relata que la víctima tuvo que afrontar un proceso con facultativos psicológicos al encontrarse de baja y que, cuando se consideró que se encontraba en un mejor estado, contactó con el letrado para llevar a cabo una denuncia a la que aportan todos los materiales posibles: "Hay audios, pantallazos de WhatsApp, informes médicos (…) La agresión está grabada con audio. Ella, cuando ve que entra en la vivienda y no hay nadie, además de las intenciones del señor, su instinto policial la lleva a hacer la grabación".

La agente acudió al lugar de los hechos al recibir una "orden" directa del DAO, con el que solo mantenía una relación de "afectividad" que relata así el abogado: "Es la relación de cuando le tienes cariño a alguien que lo está pasando mal y le das apoyo. No eran pareja como se ha publicado. Cuando ella percibió que él entendía ese apoyo de otra manera, cortó radicalmente y no quiso más relación con esta persona, cosa que él no llevó bien y ha motivado todo esto".

Ofrecimiento para "comprarla" y más posibles testigos

En su momento, incluso le ofrecieron elección de destino si mantenía su silencio sobre lo ocurrido. Fue el asesor del propio DAO, Óscar San Juan, quien también ha sido relevado de sus funciones a raíz del caso, el que hizo este presunto ofrecimiento a la víctima: "Le ofrecen lo más jugoso. El brazo ejecutor, entendemos que por indicaciones del DAO, le dice 'pide el destino que quieras, que se te concederá, pero cállate'".

Por último, admite que también hay posibles testigos, como el conductor del coche oficial, escolta o gente alrededor de José Ángel González "que ni es ciega ni sorda". También avanza que puede haber más víctimas del hasta ahora DAO: "Mi cliente sospecha que no era la primera víctima, dada la naturalidad y el engranaje de todo. Desde aquí, decimos que, si ha habido más víctimas, hay que denunciarlo".