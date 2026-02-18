Los mensajes amenazantes del DAO de la Policía Nacional a su víctima que refleja la querella: "Estás gilipollas"

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, dimitió ayer 17 de febrero tras ser acusado de agresión sexual por parte de una subordinada. La víctima, con quien habría tenido una relación sentimental en el pasado, ha denunciado al alto mando de una presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

Según el auto admitido por el Tribunal de Instancia de Madrid, la presunta agresión ocurrió el pasado 23 de abril en una vivienda perteneciente al Ministerio del Interior donde González residía.

Audio grabado por la víctima

La denunciante ha explicado que González le ordenó que fuese en un coche oficial a recogerle al restaurante en el que comía con el comisario Óscar San Juan para llevarle a su domicilio. Tras llegar al domicilio, el número dos de la Policía Nacional le instó a subir con él al domicilio para hablar de la relación que mantuvieron tiempo atrás. Ella se habría negado "de forma verbal, expresa y reiterada, manifestando su incomodidad con la situación y su deseo inequívoco de marcharse y regresar a su puesto de trabajo".

Finalmente la víctima subió al domicilio de González y este le insistió en mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó por activa y por pasiva. Estos hechos están sustentados por la grabación de un audio que se ha aportado junto a la querella.

Poco después, el alto cargo le introdujo los dedos en la vagina y comenzó a masturbarla. El denunciado la llamó "gilipollas" ante la negativa de la víctima, que le avisó de que "iba en serio". Él, presuntamente la sujetó y amenazó con forzarla, pidiéndole "que lo haga por él, procediendo este a bajar el pantalón a la víctima de forma inconsentida y sorpresiva, procediendo a meter la mano de nuevo e introduciendo los dedos en la vagina, mientras con su otra mano, cogía la mano de la víctima y se la llevaba a su miembro erecto para que le tocara", reza el auto.

Mensajes intimidatorios

Marlaska junto al DAO de la Policía Nacional, José Ángel González. | Europa Press

Tras el suceso, la policía se dirigió a la comisaría de Coslada para dejar el coche oficial y una vez en casa sufrió una grave crisis de ansiedad. Ese mismo día, el DAO le acosó mediante 17 llamadas telefónicas, todas sin respuesta y "mensajes intimidatorios de contenido manipulativo, minimizador de los hechos y culpabilizador" hacia ella. Entre los mensajes se encuentran insultos como "estás gilipollas" o "borrica".

Tras acosarla incluso desde los teléfonos oficiales del despacho del DAO, consiguió contactar con ella un mes después, diciéndole, presuntamente, que "antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo". Continuaron los mensajes intimidatorios y ya en julio, el comisario Óscar San Juan González, asesor directo del DAO, le ofreció la posibilidad de cambiar de "destino o puesto de trabajo" produciéndose "un intento de coacción mediante una oferta de compensación laboral", algo que la víctima rechazó por completo.

Según el auto, la mujer avisó de que lo ocurrido "tendría las consecuencias procedentes". Ese mismo mes, recibió la baja médica por la ansiedad y las consecuencias derivadas de toda la presión que estaba sufriendo. La denuncia va acompañada de múltiples pruebas, entre ellas el audio de la agresión sexual, el listado de llamadas y los mensajes intimidatorios por parte de su superior.