Quién es el DAO en la Policía Nacional: todo lo que se sabe sobre la denuncia por agresión sexual a José Ángel González

El número dos de la Policía Nacional dimitió en la tarde de este martes después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia de una agente contra él por un delito de agresión sexual. La dimisión del DAO produjo un terremoto en el cuerpo nacional, con un escándalo que ha llegado incluso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Evidentemente, no sabíamos nada. Si hubiéramos salido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer", ha dicho Marlaska en declaraciones a la prensa antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el PP ha pedido la dimisión del ministro al acusar al Gobierno de "saber, tapar y proteger" la presunta agresión del DAO de la Policía Nacional.

Quién es José Ángel González, DAO de la Policía Nacional: lo que se sabe de la querella

Se trata de José Ángel González Jiménez, que ocupaba el cargo de director adjunto operativo de la Policía Nacional. González Jiménez nació en 1959 en La Rioja e ingresó en el cuerpo en 1984, como informa el portal web de la Policía. Desde su ingreso, desarrolló su carrera profesional principalmente en la especialidad de Seguridad Ciudadana hasta ser nombrado DAO en octubre de 2018.

La dimisión de González se produjo apenas unas horas después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le citara a declarar el próximo 17 de marzo tras una querella de una agente por un delito de agresión sexual. Ese mismo día también está citada la mujer para escuchar su relato.

El juez le citó después de incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial". Según informó el abogado de la querellante, Jorge Piedrafita, esta también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el DAO de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

Según informa laSexta, el denunciado le habría impedido irse del piso en el que fue agredida sexualmente "con exabruptos" y, ante la negativa de la agente, el DAO presuntamente "le introdujo los dedos en la vagina y comenzó a masturbarla". González habría seguido insistiendo, pidiendo "hacer el amor" e irse, a lo que ella se habría seguido negando.

Además, le habría bajado el pantalón sin consentimiento y con su otra mano habría cogido la mano de la víctima para llevarla a su miembro. La agente consiguió irse del lugar y después sufrió una "crisis de ansiedad severa". Posteriormente, llegarían los mensajes "intimidatorios" con términos como "gilipollas" o "borrica" e incluso una conversación con el comisario Óscar San Juan González, número dos del DAO que ya ha sido relevado de sus funciones, para guardar silencio.

Gemma Barroso asume el cargo de DAO

El cargo que deja José Ángel González lo asumirá temporalmente la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, tal y como establece el artículo 4 de la orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.

Dicho artículo señala que en "los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico".