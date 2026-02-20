Por qué los seguros no cubren el ingreso y repatriación de Adrián, el español en coma en Tailandia: "Solo queremos que vuelva a casa"

Adrián Palomino sigue en estado crítico en un hospital de Phuket mientras trata de recuperarse de un accidente de moto que sufrió durante un permiso de trabajo. Es un ciudadano español afincado en Tailandia, donde trabaja como buceador profesional en dicha isla situada al sur del país asiático.

El español de 39 años sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le mantiene en coma en la unidad de la UCI del Bangkok Hospital de Phuket mientras su familia busca ayuda "urgente" para afrontar los gastos tan elevados que suponen su hospitalización y su repatriación a España, alrededor de 260.000 euros.

"El núcleo cercano no podemos asumir ese gasto tan grande y solicitamos solidaridad, apoyo y ayuda a través de la campaña de crowfunding", asegura el portavoz de la familia en declaraciones a Onda Cero, además de comentar que su situación es "grave" al poder complicarse su estado de salud y ante unas gestiones "extremadamente lentas" por parte de las administraciones.

El portavoz afirma que la intención de la familia es "traer lo antes posible" a Adrián, ya que puede sufrir "más infecciones" si pasa más tiempo en el hospital, y dice que se encuentran "devastados" y "desbordados": "Solo queremos que vuelva a casa y necesitamos la ayuda de todo el mundo. Estamos eternamente agradecidos por toda la red y la gente que suma".

Por qué los seguros no cubren los gastos de Adrián

La situación económica se complica pese a que Adrián contaba con seguros al trabajar en Tailandia. "Adrián es trabajador legal en Tailandia. Contaba con el seguro normal laboral, especializado en buceo, que cubre cosas fuera del agua, pero no cubre el accidente", cuenta el portavoz, que añade que también tenía otro seguro de moto con "todo en regla".

No obstante, ese seguro cubría "recogida, traslado, estancia en hospital público y traslado al hospital privado": "En el momento en el que pone un pie en el hospital privado, que era el único que podía cubrir las necesidades vitales que tenía en ese momento, ninguno de esos seguros cubre absolutamente nada".

Así, para cubrir un ingreso de la entidad del caso de Adrián tendría que contar con un "seguro privado especial", así como un "seguro privado premium" para cubrir todo lo que tiene que afrontar el español: "Todos los seguros con los que contaba no cubren nada de este hospital".

La gestión "lenta" de las administraciones

El portavoz también asegura que el consulado se ha puesto en contacto con la familia desde el primer momento, tratando de dar ayuda administrativa, aunque es "poca" y no hay "muchas personas" en Tailandia. "Al estar en una isla, se complica todo un poco más", señala, al mismo tiempo que dice que avanzan "capa a capa" intentando dar con la persona que "toma las decisiones": "Estamos intentando llegar a esa persona con todos los medios posibles, pero ahora necesitamos ayuda urgente y esta vía no la queremos gastar".